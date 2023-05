Verjame, da lahko preseneti, upa, da pri favoritinji ni v igri spet doping

V nadaljevanju preberite:

Kaj je vrhunska ljubljanska judoistka Kaja Kajzer, evropska podprvakinja izpred dveh let v Lizboni, v daljšem pogovoru za Delo povedala o svojih pričakovanjih za svetovno prvenstvo, ki se bo jutri začelo v Dohi, kateri je njen glavni cilj, koliko tekmovalk je po njenem sposobnih osvojiti kolajne v njeni kategoriji do 57 kilogramov, katere uvršča med glavne favoritinje, s kakšnimi težavami se je spopadala v zadnjih dveh letih, kako je občasno slišati njena rama, kako je komentirala trenersko menjavo pri Judo klubu Bežigrad, kako se ji uspe v nekaj urah znebiti dveh kilogramov, kako so v klubu začeli priprave za letošnji vrhunec v Katarju, katere kolajne ji še posebej veliko pomenijo, kako daleč je s študijem ...