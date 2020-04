Do Tokia bodo že potrpeli, na OI v Atenah so čakali 1503 leta (VIDEO)

Številne športnike je prizadela sicer nujna preložitev olimpijskih iger v Tokiu na leto 2021, saj jim je porušila življenjski in tekmovalni ritem. Toda kaj naj šele rečejo njihovi predhodniki pred stoletji? Potem ko je vzhodnorimski cesar Teodozij I. v boju proti poganstvu leta 393 prepovedal tudi OI, ki so se prej na vsaka štiri leta odvijale nepretrgoma 1169 let, so morali čakati kar poldrugo tisočletje. Prve olimpijske igre moderne dobe – brez slovenskega zastopstva – so se začele na današnji dan leta 1896 v Atenah.Zgodovina »oživljanja« OI na temeljih antičnih iger v grški Olimpiji je splošno znana in v dobršni ...