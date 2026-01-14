  • Delo mediji d.o.o.
    Drugi športi

    Dober dan za Mulca, Marčič se je boril za preživetje

    Na maratonski deseti etapi relija Dakar sta bila najhitrejša Francoza Adrien Van Beveren in Mathieu Serradori.
    Toni Mulec je dobro odpeljal maratonsko etapo. FOTO: Giuseppe Cacace/AFP
    Galerija
    Toni Mulec je dobro odpeljal maratonsko etapo. FOTO: Giuseppe Cacace/AFP
    M. Š., STA
    14. 1. 2026 | 18:59
    5:06
    A+A-

    Francoski motorist Adrien Van Beveren je zmagovalec maratonske desete etape relija Dakar v Savdski Arabiji, vodstvo v skupni razvrstitvi pa je med motoristi prevzel Američan Ricky Brabec (oba Honda). Slovenec Toni Mulec (KTM) je v tej kategoriji zasedel sedmo mesto (+ 10:24), v seštevku pa je še naprej deseti (+ 2;31:38).

    Današnja 421 km dolga etapa s ciljem v Bishi je močno premešala vrstni red v skupni razvrstitvi. Branilec lovorike in do današnje etape vodilni Avstralec Daniel Sanders si je pri padcu poškodoval ramo in zavoljo tega zdrsnil na četrto mesto, na vrh pa se je povzpel Brabec. Pred drugouvrščenim Argentincem Lucianom Benavidesom ima 56 sekund prednosti, medtem ko tretjeuvrščeni Španec Tosha Schareina zaostaja za slabih 16 minut.

    Adrien Van Beveren je bil najhitrejši na današnji etapi. FOTO: Stephane Mahe/Reuters
    Adrien Van Beveren je bil najhitrejši na današnji etapi. FOTO: Stephane Mahe/Reuters

    Današnjo etapo je zaznamovalo tudi slovesno obeležje 40. obletnice smrti ustanovitelja Dakarja Thierryja Sabina, na maratonski preizkušnji pa se je izkazal tudi Mulec. »Tokratna trasa je bila res zahtevna, ogromno zlomljenih, mehkih sipin, vmes pa trdi, razriti deli. Počutil sem se skoraj kot na superkrosu, kot da bi ves čas vozil 'whoopse'. Ravno na teh tehničnih delih sem poskušal doseči čim več, ker vem, da mi ta slog vožnje leži. Dal sem maksimum, da bi nadomestil, kolikor se je dalo,« je uvodoma dejal Mulec.

    »V samih sipinah nisem imel ravno najboljšega ritma, ampak  sem vseeno pridobil nekaj časa. Zadnji del sem bil spet večinoma spredaj in odpiral traso. Mogoče sem v zadnjem delu še malo izgubil, na splošno gledano pa sem imel dober dan,« je po končani deseti etapi ocenil Korošec.

    »V četrtek nas čaka res dolg dan. Sama specialna etapa sicer ni ekstremno dolga, 346 kilometrov, ampak ravno to me malo skrbi. Takšne preizkušnje znajo biti pogosto zelo zahtevne. Poleg tega imamo še zelo dolge povezovalne etape. Navsezgodaj nas čaka približno 300 kilometrov povezave, kar je že kar konkretna razdalja, po specialu pa še enkrat toliko. Če vse skupaj seštejem, bomo v četrtek skupno prevozili okoli 900 kilometrov,« je še dejal Mulec.

    Med avtomobilisti je danes vso smetano pobral Francoz Mathieu Serradori. FOTO: Giuseppe Cacace/AFP
    Med avtomobilisti je danes vso smetano pobral Francoz Mathieu Serradori. FOTO: Giuseppe Cacace/AFP

    Pomislil je že na to, da bi poklical helikopter

    Naš drugi motorist Simon Marčič (Kove) je današnjo etapo končal na 77. mestu (+ 2;52:01), v razredu original pa na 18. mestu. Slabša uvrstitev je predvsem posledica izredno obrabljene sprednje pnevmatike, zaradi katere je moral izbirati počasnejše, lažje in velikokrat daljše linije, saj spredaj preprosto ni imel več oprijema.

    »Začel sem zelo umirjeno, da sem videl, kako je s poškodovanim kolenom, proti koncu pa sem videl, da je dokaj stabilno, da ni prevelikih bolečin. Bil sem sicer na močnih protibolečinskih sredstvih, ampak vseeno. Na koncu je bilo v redu. Žal pa se mi je že ob koncu prvega dela te maratonske preizkušnje popolnoma obrabila prednja guma. Posledično je bila danes ves dan borba za preživetje. Že tam okoli 200km pred ciljem sem mislil, da bom moral poklicati helikopter, da ne bo šlo naprej. Ampak potem sem si rekel: 'Poglej, plačal si za to da dirkaš in ne za to, da se voziš s helikopterji.' Nekako sem se tolažil, da ne more biti do konca tako zahteven teren. Tega ne bi zdržal niti konj. Takšnih sipin, ki jih je bilo kakšnih 50 do 60 kilometrov – res tako mehkih, da sem se desetkrat vkopal. Ampak da, na koncu je zneslo in sem prišel do cilja,« si je na koncu oddahnil Marčič.

    Med avtomobilisti najhitrejši Serradori

    Na deseti etapi je med avtomobilisti smetano pobral Francoz Mathieu Serradori (Century), največ razlogov za veselje pa ima Katarec Naser Al Atijah, ki se je znova zavihtel na vrh v skupni razvrstitvi. Sloviti francoski dirkač Sebastien Loeb (oba Dacia) je etapo končal na tretjem mestu in napredoval na skupno četrto.

    Za katarskim bogatašem je na drugem mestu v skupni razvrstitvi z 12-minutnim zaostankom Južnoafričan Henk Lategan (Toyota), medtem ko tretjeuvrščeni Španec Nani Roma (Ford) zaostaja za 12:50, četrtouvrščeni Loeb pa za 23:04 minute.

    V četrtek bo na sporedu 347 km dolga etapa med krajema Biša in Al Henakija.

