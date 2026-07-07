Dobitnika dveh olimpijskih kolajn zaradi posilstva obsodili na zaporno kazen

Vrhunskega italijanskega dvigovalca uteži Antonina Pizzolata so zaradi skupinskega posilstva 27-letne Finke na Siciliji obsodili na pet let in štiri mesece zaporne kazni. Za enako dolgo bodo šli za rešetke tudi trije njegovi prijatelji, ki so jih prav tako spoznali za krive. O sodbi je poročal italijanski portal Virgilio.

Po ugotovitvah sodišča se je kaznivo dejanje zgodilo leta 2022 v mestu Trapani. Finska turistka je tam dopustovala z dvema prijateljicama. Po večerji so spoznale Pizzolata in njegove prijatelje, druženje pa se je nadaljevalo v obmorskem baru. Po polnoči sta se prijateljici vrnili v hotel, 27-letnica pa je nadaljevala druženje z moškimi. Tožilstvo je zatrjevalo, da so nato štirje obsojenci izkoristili njeno opitost in jo skupaj posilili.

Leta 2018 prejel kazen zaradi ustrahovanja mlajših športnikov

Tožilec je decembra lani za vse štiri obtožene zahteval desetletno zaporno kazen, vendar je nato sodišče presodilo, da v primeru ni bilo drugih obteževalnih okoliščin, zato je izreklo nižjo kazen – v višini petih let in štirih mesecev zapora. Pizzolato je sicer eden od najuspešnejših italijanskih dvigovalcev uteži v zadnjem obdobju. Med drugim se lahko pohvali z dvema bronastima kolajnama z olimpijskih iger v Tokiu 2021 in tri leta pozneje v Parizu.

Nase pa ni opozarjal zgolj s športnimi uspehi. Italijanska zveza za dviganje uteži mu je, denimo, že leta 2018 zaradi groženj, ustrahovanja ter nasilnega in ponižujočega ravnanja do mlajših športnikov izrekla desetmesečno prepoved nastopanja.