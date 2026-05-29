Dobre novice za Šeška, United gre po nakupih

Manchester United slovenskega napadalca Benjamina Šeška bo v poletni prestopni rok vstopil z občutno bolj stabilnim finančnim položajem kot v minulih nekaj letih. Angleški velikan je po poročanju britanskih medijev v zadnjih tednih zmanjšal svoje dolgove za približno 130 milijonov evrov, kar mu omogoča precej več svobode pri sestavljanju igralskega kadra za prihodnjo sezono.

Klub z Old Trafforda naj bi imel po zadnjih finančnih potezah na voljo še okoli 290 milijonov evrov razpoložljivih sredstev. Ob pričakovanih višjih prihodkih ter prihrankih zaradi zniževanja stroškov bi lahko skupni znesek za poletne okrepitve dosegel skoraj 350 milijonov evrov.

Vodstvo Manchester Uniteda želi pred novo sezono predvsem okrepiti zvezno vrsto. Klub išče dolgoročno rešitev po odhodu Brazilca Casemira, ki je že odigral svojo zadnjo tekmo v rdečem dresu, vprašljiva pa je tudi prihodnost Urugvajca Manuela Ugarteja. Med kandidati za prihod na Old Trafford se pogosto omenja njegov rojak Ederson, član italijanske Atalante, za katerega naj bi rdeči vragi okoli 35 milijonov funtov.

United sicer spremlja več nogometašev širom Evrope, med njimi Elliota Andersona, Carlosa Balebo, Mateusa Fernandesa in Aureliena Tchouamenija, a vodstvo kluba ni dovzetno za dolga pogajanja in previsoke odškodnine. Pomembno vlogo naj bi v prihodnje dobili mladi igralci iz domače akademije, a pri Unitedu se zavedajo, da bodo za boj v premier ligi in ligi prvakov potrebovali dodatne izkušnje.

Leao namesto v Milanu v Evropo z Manchester Unitedom

Ob tem se Manchester United znova povezuje tudi z napadalcem Milana Rafaelom Leaom. Portugalski reprezentant je v pogovoru za italijanske medije priznal, da mu je United zaradi Cristiana Ronalda že dolgo eden ljubših angleških klubov. Njegova prihodnost pri Milanu je negotova predvsem zato, ker italijanski velikan po neuspešni sezoni ni uvrščen v ligo prvakov, zaradi finančnega pritiska pa naj bi bili v klubu pripravljeni poslušati ponudbe za enega svojih največjih zvezdnikov.