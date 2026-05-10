Domen Prevc šele po 65 kilometrih ujel soimenjaka Hafnerja (FOTO)

Kar 346.527 tekačev se je danes po vsem svetu podalo na dobrodelni tek, izjemen izid pa je dosegel tudi slovenski maratonec Domen Hafner, ki je pretekel rekordnih 64,98 km, preden ga je ujelo zasledovalno vozilo, v svetovnem merilu pa je bil to danes šesti dosežek.

Wings for Life se propagira kot tek za tiste, ki teči ne morejo. V Sloveniji se je letos na uradni tek v Ljubljani prijavilo 4658 tekačev, z aplikacijo pa jih je na drugih lokacijah teklo še 750. Letos je bilo s tekom po vsem svetu zbranih 9,2 milijona evrov, skupaj v vseh letih že 69,7, so sporočili organizatorji.

Domen Hafner je bil ujet šele po 65 kilometrih. FOTO: organizator

Tek se začne istočasno po vsem svetu. S Kongresnega trga v Ljubljani so se tekači na progo podali ob 13. uri, na Floridi pa denimo že ob 7. uri zjutraj in v avstralskem Melbournu ob 21. uri po lokalnem času. Na slovenskem delu teka je bilo kmalu jasno, da bosta v ospredju Švicarka Franziska Huwyler in Hafner, ki sta si že po prvi uri nabrala veliko prednost.

Huwyler je zasledovalnemu vozilu bežala 45,86 kilometra, Hafner skoraj 20 km več (64,98 km), preden ga je v zasledovalnem vozilu ujel najboljši smučarski skakalec na svetu Domen Prevc.

Švicarka Franziska Huwyler je bila najboljša med ženskami. FOTO: organizator

Hafner je osebni rekord na tem teku izboljšal za več kot štiri kilometre: »Tek je bil izjemno naporen. Posebej prvih 20 kilometrov, ko je bilo prevroče. Kasneje sem imel spet težave s krči, ampak volja je bila tokrat močnejša. Ve se, za koga se na tem teku teče, zato je bila motivacija še posebej velika,« je po zmagi med drugim dejal Hafner.

Drugo in tretje mesto v Sloveniji sta osvojila Simon Navodnik (54,94 km) in Jure Dolinšek (51,9 km). Pri ženskah je bila druga Slovenka Vesna Dolenc (43,29 km) in tretja Nemka Julija Bruhn (42,23 km).

Na globalni lestvici se je spet najbolj izkazal Japonec Jo Fukuda, ki mu je to uspelo že tretjič. V domači Fukuoki je pretekel 78,95 km in postavil nov rekord. V ženski konkurenci je v Bredi na Nizozemskem najbolje tekla domačinka Mikky Keetels –skupaj 62,24 km.