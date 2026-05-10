  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Metering

Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoPoslovne finance

Delov poslovni center

NepremičnineŠportMobilne tehnologijeGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

Šport

NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

Video

Tisk

English

Pozdravljeni!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Drugo

Domen Prevc šele po 65 kilometrih ujel soimenjaka Hafnerja (FOTO)

Tek Wings for Life pod pokroviteljstvom Red Bulla se začne istočasno po vsem svetu. S Kongresnega trga v Ljubljani so se tekači na progo podali ob 13. uri.
V Ljubljani je bilo 4658 tekačev. FOTO: organizator
Galerija
V Ljubljani je bilo 4658 tekačev. FOTO: organizator
P. Z., STA
10. 5. 2026 | 21:00
10. 5. 2026 | 21:21
2:53
A+A-

Kar 346.527 tekačev se je danes po vsem svetu podalo na dobrodelni tek, izjemen izid pa je dosegel tudi slovenski maratonec Domen Hafner, ki je pretekel rekordnih 64,98 km, preden ga je ujelo zasledovalno vozilo, v svetovnem merilu pa je bil to danes šesti dosežek.

Wings for Life se propagira kot tek za tiste, ki teči ne morejo. V Sloveniji se je letos na uradni tek v Ljubljani prijavilo 4658 tekačev, z aplikacijo pa jih je na drugih lokacijah teklo še 750. Letos je bilo s tekom po vsem svetu zbranih 9,2 milijona evrov, skupaj v vseh letih že 69,7, so sporočili organizatorji.

Domen Hafner je bil ujet šele po 65 kilometrih. FOTO: organizator
Domen Hafner je bil ujet šele po 65 kilometrih. FOTO: organizator

Tek se začne istočasno po vsem svetu. S Kongresnega trga v Ljubljani so se tekači na progo podali ob 13. uri, na Floridi pa denimo že ob 7. uri zjutraj in v avstralskem Melbournu ob 21. uri po lokalnem času. Na slovenskem delu teka je bilo kmalu jasno, da bosta v ospredju Švicarka Franziska Huwyler in Hafner, ki sta si že po prvi uri nabrala veliko prednost.

Huwyler je zasledovalnemu vozilu bežala 45,86 kilometra, Hafner skoraj 20 km več (64,98 km), preden ga je v zasledovalnem vozilu ujel najboljši smučarski skakalec na svetu Domen Prevc.

Švicarka Franziska Huwyler je bila najboljša med ženskami. FOTO: organizator
Švicarka Franziska Huwyler je bila najboljša med ženskami. FOTO: organizator

Hafner je osebni rekord na tem teku izboljšal za več kot štiri kilometre: »Tek je bil izjemno naporen. Posebej prvih 20 kilometrov, ko je bilo prevroče. Kasneje sem imel spet težave s krči, ampak volja je bila tokrat močnejša. Ve se, za koga se na tem teku teče, zato je bila motivacija še posebej velika,« je po zmagi med drugim dejal Hafner.

Drugo in tretje mesto v Sloveniji sta osvojila Simon Navodnik (54,94 km) in Jure Dolinšek (51,9 km). Pri ženskah je bila druga Slovenka Vesna Dolenc (43,29 km) in tretja Nemka Julija Bruhn (42,23 km).

Štart je bil na Kongresnem trgu. FOTO: organizator
Štart je bil na Kongresnem trgu. FOTO: organizator

Na globalni lestvici se je spet najbolj izkazal Japonec Jo Fukuda, ki mu je to uspelo že tretjič. V domači Fukuoki je pretekel 78,95 km in postavil nov rekord. V ženski konkurenci je v Bredi na Nizozemskem najbolje tekla domačinka Mikky Keetels –skupaj 62,24 km.

Sorodni članki

Polet
Wings For Life World Run 2022

V Sloveniji je za dober namen teklo 1.460 ljudi, tudi predsednik države

Svet se je spet gibal skupaj, povezan in za dober namen. Wings For Life World Run je združil ljudi, ki so v 165 državah tekli za tiste, ki tega ne morejo.
9. 5. 2022 | 08:44
Preberite več
Prosti čas  |  Rekreacija
Vredno branja

Ves svet je tekel za tiste, ki tega ne morejo

Na štirih lokacijah po Sloveniji je bilo s prijavninami in donacijami zbranih 19 tisoč evrov za iskanje zdravila za poškodbo hrbtenjače.
5. 5. 2019 | 22:18
Preberite več
Premium
Sobotna priloga
Kolumna

Logar, Stevanović in NSi: triglav laži, ki poganja novo desno koalicijo

Politične stvari so že dolgo dogovorjene in se kažejo kot popoln državni preobrat, če ne kar revolucija.
Janez Markeš 9. 5. 2026 | 05:00
Preberite več
Šport  |  Drugo
Vredno branja

Ilka na razgovoru za službo, svetovna prvakinja na plaži

V minulem tednu so blesteli Primož Roglič, nekdanja smučarska šampionka, nizozemska olimpijka in zadovoljni kapetan Paris Saint-Germaina.
9. 5. 2026 | 05:00
Preberite več
Premium
Sobotna priloga
Dan zmage

Ustaški klavec se je skesal, molk slovenskih domobrancev traja naprej

Ustaška Nezavisna država Hrvatska je nastala 10. aprila 1941, le nekaj dni po nemškem napadu na (kraljevino) Jugoslavijo.
9. 5. 2026 | 05:00
Preberite več
Premium
Nedelo
Intervju

Alen Kobilica: Ne razumem ljudi, ki življenje zapravijo za tarnanje

Bil je uspešen maneken, danes pa je družinski človek, poslovnež in športnik, ki se ne ustraši niti adrenalinskih izzivov.
Agata Rakovec Kurent 10. 5. 2026 | 05:00
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Vredno branja

»Ne bi zelo zgrešili, če bi rekli, da gre Evropa lahko nazaj v srednji vek« (video)

Digitalna suverenost postaja ključno vprašanje poslovne stabilnosti, nadzora nad podatki in izbire tehnoloških partnerjev.
8. 5. 2026 | 10:49
Preberite več
Promo
Magazin  |  Avtomobilno
PREVERITE

Zavarovanje po novem? Čakanja je konec.

Kako urediti avtomobilsko zavarovanje v nekaj minutah?
1. 4. 2026 | 15:30
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Vredno branja

Od laboratorija do trga: nova faza slovenskega inovacijskega razvoja

Naša država ima znanje, ima inovacije in ima podjetja, ki dokazujejo, da lahko uspejo globalno. Da bi bilo uspešnih zgodb še več, potrebujemo primerno okolje.
6. 5. 2026 | 09:03
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Spoznaj mobilno aplikacijo SuperClub

Nova aplikacija nakupovalnih centrov

Poznaš tisti občutek popolne sreče, ko v trgovini opraviš vrhunski nakup? Zdaj ti vsak obisk Supernove prinese še veliko več! Darila, popuste in presenečenja.
Promo Delo 8. 5. 2026 | 08:45
Preberite več
Ne spreglejte
Delov poslovni center  |  Nepremičnine
Sašo Šmigić, Generali Investments

Na trgu poslovnih stavb se karte že mešajo

Za vlagatelje na trg poslovnih nepremičnin je pomembna najemna donosnost v primerjavi z donosnostjo dolgoročnih državnih obveznic.
Milka Bizovičar 9. 5. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Nepremičnine
Nepremičnine

Zelena naložba, ki brez zaščite lahko drago stane

Število sončnih elektrarn še naprej narašča, strokovnjaki opozarjajo na pomen kakovostne montaže, vzdrževanja in ustreznega zavarovanja.
Marjana Kristan Fazarinc 9. 5. 2026 | 05:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Umetna inteligenca

Umetna inteligenca kot prevozno sredstvo na poti v prihodnost

Če je Kitajska igralnica, potem je vložek UI na mizi, in če bodo ZDA v tem krogu izgubile, je igre konec.Peking gradi pametno družbo zase, a spreminja ves svet.
Zorana Baković 8. 5. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Šport
Sponzorstvo

Podpora športu v podjetje privablja boljše kadre

Odločitev, kateri šport podpreti kot sponzor, je za podjetje morda pomembnejša, kot se zdi; gre za podporo zaposlenih.
Milka Bizovičar 7. 5. 2026 | 06:30
Preberite več

Več iz teme

tekLjubljanawings for life world rundobrodelni tekRed BullWings for LifeDomen PrevcDomen Hafner

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

VEČ NOVIC
Novice  |  Svet
Bosna in Hercegovina

Visoki predstavnik mednarodne skupnosti v BiH odhaja s položaja

Christian Schmidt naj bi delo opravljal do imenovanja naslednika, med razlogi za odhod pa naj bi bili pritiski ameriške administracije.
10. 5. 2026 | 21:35
Preberite več
Šport  |  Drugo
Dobrodelni tek

Domen Prevc šele po 65 kilometrih ujel soimenjaka Hafnerja (FOTO)

Tek Wings for Life pod pokroviteljstvom Red Bulla se začne istočasno po vsem svetu. S Kongresnega trga v Ljubljani so se tekači na progo podali ob 13. uri.
10. 5. 2026 | 21:00
Preberite več
Magazin  |  Zanimivosti
V imenu integracije

Katoliški duhovnik in imam skupaj v boksarskem ringu

Dogodek v medijih odmeva kot primer religiozne in kulturne integracije.
10. 5. 2026 | 20:46
Preberite več
Novice  |  Črna kronika
Hrvaška

V Kolpi in Mrežnici odkrili štiri trupla

Po ugotovitvah Policijske uprave Karlovec gre za trupla neznanih moških. Dve trupli so našli po obvestilu slovenskih policistov.
10. 5. 2026 | 20:21
Preberite več
Video
Šport  |  Nogomet
Anglija

VAR kroji boj za prvaka v Angliji, srečni Arsenal na pragu naslova (VIDEO)

Sodniki so zaradi domnevnega oviranja vratarja razveljavili zadetek West Hamu, Arsenalu odprta pot k prvemu naslovu angleškega prvaka po letu 2004.
Peter Zalokar 10. 5. 2026 | 19:38
Preberite več
Magazin  |  Zanimivosti
V imenu integracije

Katoliški duhovnik in imam skupaj v boksarskem ringu

Dogodek v medijih odmeva kot primer religiozne in kulturne integracije.
10. 5. 2026 | 20:46
Preberite več
Novice  |  Črna kronika
Hrvaška

V Kolpi in Mrežnici odkrili štiri trupla

Po ugotovitvah Policijske uprave Karlovec gre za trupla neznanih moških. Dve trupli so našli po obvestilu slovenskih policistov.
10. 5. 2026 | 20:21
Preberite več
Video
Šport  |  Nogomet
Anglija

VAR kroji boj za prvaka v Angliji, srečni Arsenal na pragu naslova (VIDEO)

Sodniki so zaradi domnevnega oviranja vratarja razveljavili zadetek West Hamu, Arsenalu odprta pot k prvemu naslovu angleškega prvaka po letu 2004.
Peter Zalokar 10. 5. 2026 | 19:38
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Vredno branja

Dan Slovenske vojske 2026 v Novem mestu

Slovenska vojska vabi na celodnevno družinsko prireditev s koncertom in dobrodelno noto.
Promo Delo 4. 5. 2026 | 13:26
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Vredno branja

»Ne bi zelo zgrešili, če bi rekli, da gre Evropa lahko nazaj v srednji vek« (video)

Digitalna suverenost postaja ključno vprašanje poslovne stabilnosti, nadzora nad podatki in izbire tehnoloških partnerjev.
8. 5. 2026 | 10:49
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Nepremičnine
Vredno branja

Hiša brez stresa: od prve ideje do vselitve z enim partnerjem

Gradnja doma je ena največjih investicij v življenju, a ni nujno tudi največji vir skrbi. Celostna gradbena storitev podjetja Xella Slovenija je rešitev.
5. 5. 2026 | 14:31
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

Poklicne šole pred veliko spremembo (video)

Poklicno izobraževanje pri nas je pred spremembami, ki bodo odločale o tem, ali bo sistem ostal na robu zanimanja ali pa bo postal ključni motor razvoja.
15. 4. 2026 | 09:50
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Velik nakup, prazen račun? Slovenci vse pogosteje izberejo to pot

V vsakdanjem življenju se pogosto dogaja, da nas presenetijo nenačrtovani stroški ali pa se naše trenutne potrebe spremenijo.
Promo Delo 9. 4. 2026 | 10:10
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
VLAK

Kako danes najhitreje kupiti vozovnico za vlak (video)

Od potniške blagajne in kartomata do aplikacije, od prvega razreda do prostora za kolo: vlak ponuja veliko in je odlična izbira za prevoz v službo.
11. 4. 2026 | 08:28
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Nakup, gradnja ali prenova: kako sprejeti prave odločitve

Odločitve, povezane z domom, niso nikoli preproste. Naj gre za iskanje stanovanja, načrtovanje gradnje hiše ali prenovo obstoječega doma, vprašanj je veliko.
Promo Delo 7. 5. 2026 | 10:49
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Nova era dostave
Vredno branja

Spremembe na pošti: po novem boste tam lahko urejali vse to

Od plačila položnic do vozniškega izpita: pošta postaja bližnja točka za urejanje vsakdanjih in uradnih zadev.
Promo Delo 7. 5. 2026 | 09:18
Preberite več
Promo
Magazin  |  Avtomobilno
Vredno branja

Motorist naj bo

Razmišljate o tem, da bi postali motorist? Ta odločitev zahteva premislek, nato pa tudi pravo pripravo, opremo in ustrezno zaščito.
Promo Delo 5. 5. 2026 | 12:33
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Zgodba podjetnice: ta trgovec je verjel v njen izdelek

Ko je Natalija Ogorevc doma pripravljala svoje prve granole, si ni predstavljala, da bo njena ideja nekoč pristala na policah trgovin po vsej Sloveniji.
Promo Delo 6. 5. 2026 | 11:58
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Vredno branja

Od laboratorija do trga: nova faza slovenskega inovacijskega razvoja

Naša država ima znanje, ima inovacije in ima podjetja, ki dokazujejo, da lahko uspejo globalno. Da bi bilo uspešnih zgodb še več, potrebujemo primerno okolje.
6. 5. 2026 | 09:03
Preberite več
Promo
Kultura  |  Oder
Vredno branja

Ljubljana se pripravlja na veliki spektakel

V okviru 74. Ljubljana Festivala se bo Gallusova dvorana Cankarjevega doma ob koncu avgusta prelevila v prizorišče vrhunskega simfoničnega dialoga.
Promo Delo 5. 5. 2026 | 11:01
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
TIMBILDING

Najbolj priljubljeni programi ta hip

V prostorih Vinakopra v Kopru že leto dni deluje gastronomski laboratorij KeBon.
Promo Delo 16. 4. 2026 | 11:03
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
ZMAGUJEMO SKUPAJ

Najboljši slovenski kolesar in gradbišče?

Podpora športu in izobraževanju razkriva, kako nastajajo dolgoročni rezultati skozi znanje, sodelovanje in premišljeno delo.
4. 5. 2026 | 09:34
Preberite več
Promo
Magazin  |  Avtomobilno
Vredno branja

Novinec iz Vietnama izziva avtomobilske velikane

VinFast, mlada vietnamska avtomobilska znamka, stavi na električno mobilnost, dolgo garancijo in samozavesten vstop na evropski trg.
5. 5. 2026 | 14:15
Preberite več
Promo
Novice  |  Slovenija
Vredno branja

Ko zgodovina Ljubljane zaživi na krožniku

Pozabite na klasične oglede znamenitosti. Na Ljubljanskem gradu vas čaka doživetje, na katerem se zgodovina ne bere, temveč okuša.
5. 5. 2026 | 09:21
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Matične celice: nove možnosti regenerativnega zdravljenja

Članek predstavlja sodobne pristope zdravljenja z matičnimi celicami v ortopediji.
Promo Delo 4. 5. 2026 | 13:18
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Investicijska priložnost za nakup nepremičnin Pošte Slovenije na javni dražbi

V maju razpisanih 12 spletnih javnih dražb za poslovne nepremičnine v lasti Pošte Slovenije
Promo Delo 4. 5. 2026 | 09:00
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Revma: kako ublažiti jutranjo okorelost sklepov?

Bolečine v sklepih in okorelost niso le znaki staranja, lahko gre za revmatsko bolezen. Kako jo prepoznati in zakaj je fizioterapija korak k boljšemu življenju?
Promo Delo 5. 5. 2026 | 09:00
Preberite več
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Česa se boji Evropa?

V podkastu Tehnološki velikani sta razpravljala Peter Kos in David Bevc.
Gregor Knafelc 7. 5. 2026 | 10:54
Preberite več
Promo
Magazin  |  Avtomobilno
PREVERITE

Zavarovanje po novem? Čakanja je konec.

Kako urediti avtomobilsko zavarovanje v nekaj minutah?
1. 4. 2026 | 15:30
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Spoznaj mobilno aplikacijo SuperClub

Nova aplikacija nakupovalnih centrov

Poznaš tisti občutek popolne sreče, ko v trgovini opraviš vrhunski nakup? Zdaj ti vsak obisk Supernove prinese še veliko več! Darila, popuste in presenečenja.
Promo Delo 8. 5. 2026 | 08:45
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Nova generacija slovenskih podjetnikov pred veliko priložnostjo

Slovenska agencija za mlade in Impact Hub Slovenia naznanjata začetek že 6. sezone mednarodnega programa Social Impact Award v Sloveniji.
Promo Delo 6. 4. 2026 | 09:49
Preberite več

Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoPoslovne finance

Delov poslovni center

NepremičnineŠportMobilne tehnologijeGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

Šport

NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Nedelo

Nedeljski izleti
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo