Đoković: Federer ali Nadal? Izbral bi slednjega

Če bi moral izbirati med Federerjem in Nadalom, bi izbral slednjega – zaradi rivalstva, zgodovine in vložka, ki je na igrišču, kadar igrava, posebej v finalih grand slama. Novak Đoković, teniški igralec (The National)

Na EP v Turčijo bom vzela s seboj dva kompleta palic, starega in novega, v tulcu je namreč dovolj prostora. Imam najboljši izid sezone med Evropejkami in temu primerni bodo cilji v Turčiji. Tina Šutej, skakalka s palico, (STA)

Leta 2010 sem sodeloval na veteranski prireditvi Stari orli in se udeležil tekme na 25-metrski skakalnici, na kateri sem se hitro prepričal, da je to zame nevarno in da si lahko še kaj zlomim. Franci Petek, nekdanji smučarski skakalec, (Delo)

Tara je na ameriški univerzi Purdue, Ela je v svoji generaciji ena od najboljših na svetu in ima bazo v Italiji, najmlajša Mila pa navdušeno trenira košarko v Kranju. Stara je 11 let, a visoka 178 cm in ima številko noge 43. Takšno je športno življenje. Marko Milić, pomočnik trenerja Dallasa, (Delo)

Ne vem, kaj naj rečem. Enostavno sem tako vesela in srečna, sploh ne razumem vsega. Hvaležna sem vsem, ki so me podpirali in verjeli vame. Katharina Althaus, smučarska skakalka, (ZDF)

