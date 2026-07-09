Đoković vs. Sinner: kaj druži zvezdnika in kaj ju ločuje

Wimbledonski teniški turnir je v zgodovini, dolgi kar 149 let, ponudil marsikatero veličastno športno zgodbo. Spektakli na tej sveti in prav posebni travi si sledijo po tekočem traku, eden takšnih je bil nazadnje v torek dvoboj srbskega velezvezdnika Novaka Đokovića in vzpenjajočega se kanadskega asa Félixa Augera-Aliassima. Rekordno dolg četrtfinale je po petih urah in petnajstih minut dobil prvi in se tako že petnajstič uvrstil med najboljše štiri v Wimbledonu. V petkovem popoldnevu mu bo v boju za finalni vizum nasproti stal Jannik Sinner, vodilni šampion nove teniške dobe. Šlo bo za eno tistih tekem na teniškem igrišču, h kateri se bodo vsaj občasno ozrli tudi tisti, ki te športne panoge sicer ne spremljajo prav vneto. Gre pač za zgodbo dveh velemojstrov najvišje ravni, spopad ...