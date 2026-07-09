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Đoković vs. Sinner: kaj druži zvezdnika in kaj ju ločuje

Prihajajoči polfinalni spektakel v Wimbledonu privablja izjemnno pozornost. Srb z burnim otroštvom, Italijan odraščal na snegu.
Jannik Sinner je vodilni igralec svetovne teniške lestvice. Foto Andrew Couldridge/Reuters
Galerija
Jannik Sinner je vodilni igralec svetovne teniške lestvice. Foto Andrew Couldridge/Reuters
Siniša Uroševič
9. 7. 2026 | 12:46
9. 7. 2026 | 15:01
6:01
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Wimbledonski teniški turnir je v zgodovini, dolgi kar 149 let, ponudil marsikatero veličastno športno zgodbo. Spektakli na tej sveti in prav posebni travi si sledijo po tekočem traku, eden takšnih je bil nazadnje v torek dvoboj srbskega velezvezdnika Novaka Đokovića in vzpenjajočega se kanadskega asa Félixa Augera-Aliassima. Rekordno dolg četrtfinale je po petih urah in petnajstih minut dobil prvi in se tako že petnajstič uvrstil med najboljše štiri v Wimbledonu. V petkovem popoldnevu mu bo v boju za finalni vizum nasproti stal Jannik Sinner, vodilni šampion nove teniške dobe. Šlo bo za eno tistih tekem na teniškem igrišču, h kateri se bodo vsaj občasno ozrli tudi tisti, ki te športne panoge sicer ne spremljajo prav vneto. Gre pač za zgodbo dveh velemojstrov najvišje ravni, spopad ...

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ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

Šport

NogometSP 2026TourKolesarstvoKošarkaZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

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