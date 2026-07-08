Đoković po epskem dvoboju poskrbel za nov rekord in sanjski polfinale

Novak Đoković si je po enem od najbolj razburljivih dvobojev na letošnjem turnirju za grand slam v Wimbledonu zagotovil nastop v polfinalu, v katerem ga čaka branilec lovorike Jannik Sinner. Srbski teniški as je namreč po petih urah in petnajstih minutah, kar je novi rekord za četrtfinale odprtega prvenstva Anglije, s 7:6 (12:10), 3:6, 6:3, 6:7 (4:7) in 7:6 (10:4) strl odpor Kanadčana Felixa Augerja-Aliassima.

Obračun je že od začetka upravičil pričakovanja. Uvodni niz je ponudil napet dvoboj, ki se je razpletel šele po maratonski podaljšani igri, v kateri je bil z 12:10 uspešnejši Đoković. Kanadčan je odgovoril z izenačenjem v drugem nizu, nato pa je 39-letni Beograjčan znova prevzel pobudo in dobil tretji niz.

V četrtem je kazalo, da bo »Nole« delo opravil že pred odločilnim nizom, potem ko je po zgodnjem odvzemu servisa povedel z 2:0. Nekdanji nemški teniški igralec Mischa Zverev je v vlogi strokovnega komentatorja na televizijski postaji Eurosport tedaj ocenil, da je »Novak zdaj povsem v svojem ritmu«.

Kanadčan se po zaostanku ni vdal

Toda Auger-Aliassime se ni vdal. Z izjemnim odgovorom je nanizal tri zaporedne igre, izničil zaostanek in potek dvoboja znova obrnil v svojo korist. Sledila je nova podaljšana igra, v kateri je bil 25-letni Kanadčan bolj zbran. Z izidom 7:4 je izsilil odločilni peti niz.

V njem sta oba igralca zanesljivo osvajala igre na svoj začetni udarec, o zmagovalcu pa je odločal podaljšani dvoboj. V njem je Đoković pokazal več mirnosti in izkušenj. Po več kot petih urah teniškega maratona je slavil z 10:4.

V polfinalu ga čaka prvopostavljeni Jannik Sinner, ki je pred tem v treh nizih s 7:5, 7:6 (7:4) in 6:3 odpravil Nemca Jana-Lennarda Struffa.