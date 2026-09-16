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Drugo

Đoković se po enajstih letih vrača v Peking

Srbski teniški igralec bo znova nastopil na turnirju serije 500 v Pekingu.
Novak Đoković trenutno zaseda 12. mesto na lestvici. FOTO: Robert Deutsch Imagn Images Via Reuters
Galerija
Novak Đoković trenutno zaseda 12. mesto na lestvici. FOTO: Robert Deutsch Imagn Images Via Reuters
T. E., STA
16. 9. 2026 | 14:07
16. 9. 2026 | 14:13
2:07
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Najboljši srbski teniški igralec Novak Đoković je danes potrdil, da bo nastopil na turnirju ATP v Pekingu. Devetintridesetletni Đoković je danes na družbenih omrežjih sporočil, da bo v kitajski prestolnici zaigral prvič po 11 letih. Lani je naslov osvojil prvi igralec sveta Italijan Jannik Sinner.

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Srbski igralec je v karieri doslej turnir v Pekingu osvojil šestkrat: v letih 2009, 2010, 2012, 2013, 2014 in 2015. »Z velikim veseljem sporočam, da se po dolgih letih vračam v Peking na odprto prvenstvo Kitajske. Veselim se nastopa pred vami v nacionalnem teniškem centru. To je prizorišče, na katerega me vežejo čudoviti spomini in kjer sem v karieri dosegel velike uspehe. Zahvaljujem se vsem navijačem na Kitajskem za njihovo neomajno ljubezen in podporo skozi vsa leta. Komaj čakam, da zaigram pred vami,« je zapisal Đoković.

Turnir ATP v Pekingu bo potekal od 30. septembra do 6. oktobra. Srbski zvezdnik je nazadnje nastopil na odprtem prvenstvu ZDA, na katerem je izgubil v prvem kolu proti Marianu Navoneju. Tekmovanje v New Yorku je nato dobil Nemec Alexander Zverev, ki je v finalu v štirih nizih ugnal Američana Bena Sheltona

Na najnovejši svetovni teniški lestvici je Đoković izpadel iz najmočnejše deseterice in trenutno zaseda 12. mesto. Nazadnje ga med desetimi najboljšimi igralci sveta ni bilo v začetku julija leta 2018, ko sta prvi dve mesti pripadali Rafaelu Nadalu in Rogerju Federerju

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