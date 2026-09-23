Đokovićev fizioterapevt: Nenehno išče načine, kako biti najboljši

Z rekordnimi 24 naslovi na turnirjih za grand slam srbski zvezdnik Novak Đoković že dolgo velja za enega najboljših teniških igralcev vseh časov. Nazadnje je sicer lovoriko na kateremkoli izmed turnirjev velike četverice dvignil pred tremi leti, a 39-letnik še verjame, da bo prišel tudi do številke 25. To je znova poudaril tudi Carlos Costa, fizioterapevt, ki se je Đokovićevemu strokovnemu štabu uradno pridružil maja.

Portugalec je na podkastu Diaroo de um Treinador povedal, da se Srb posveča vsaki pozornosti, da bi se izboljšal. »Še nikoli nisem videl nikogar, ki bi bil podoben Novaku Đokoviću. Njegov pregled nad igro, trud, ki ga vsak dan vlaga na igrišču, in njegova intenzivnost. Že prej sem videl kaj podobnega, a nikoli s takšno doslednostjo, kot pri Đokoviću,« je pojasnil.

»Pozoren je na vsako podrobnost. Čas, ki ga porabimo za to, da mu podamo brisačo … če se pojavi kaj nepričakovanega, pride do trenj. Gre celo tako daleč, da v ekipi pripravi teste, da bi ugotovil, ali res iščemo najboljše strategije za regeneracijo in zagotavljamo najboljše obravnave. Na primer, vprašal nas je, zakaj Sinner opravlja trening za oči, mi pa ne. Nenehno išče načine, kako biti najboljši na svetu.«

Srbski zvezdnik je sezono odprl dobro in se prebil vse do finala odprtega prvenstva Avstralije, v katerem pa je bil boljši španski as Carlos Alcaraz. Nato ni zaigral vse do Indian Wellsa. Na Roland Garrosu je imel zaradi odsotnosti Alcaraza in izpada prvega favorita Jannika Sinnerja odlično priložnost za uspeh, a ga je v tretjem kolu presenetil mladi Brazilec Joao Fonseca. Na Wimbledonu je moral nato prvemu loparju sveta v polfinalu priznati premoč, odprto prvenstvo ZDA pa se je zanj končalo že v prvem krogu.

Vrača se v Pekingu

»Đoković gre na vsaki tekmi do skrajnosti. Zanj je že to, da ne osvoji odprtega prvenstva ZDA ali da ne pride daleč na turnirju, velik poraz. Na to ni navajen in to mu povzroča ogromno frustracij. V svojem srcu še vedno verjame, da lahko osvoji največje naslove, in resnica je, da se je uvrstil v finale odprtega prvenstva Avstralije in v polfinale Wimbledona,« je povedal Costa, ki je razkril tudi, da trenutno 12. igralec sveta ves čas pomaga mladim igralcem, ki se nanj obrnejo za nasvet.

Devetintridesetletnik se bo na teniška igrišča vrnil v Pekingu (30. september – 6. oktober), kjer je nazadnje zaigral leta 2015. Pred tem je turnir na Kitajskem osvojil kar šestkrat. »V tej fazi svoje kariere si po porazih običajno vzame nekaj časa za počitek. Razmišlja, se ponovno osredotoči, in ko se vrne, se vrne s polno močjo,« je zatrdil fizioterapevt.