  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Video
E-novice
Trgovina

Novice

SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

Šport

NogometKolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Premium

Gospodarstvo

NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Aktivno v jesenSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

Tisk

Podkasti

English



Dober dan!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Drugo

Dolenjska zvezdnika kolesarstva in motokrosa trenirata skupaj

Dva vrhunska slovenska športnika, ki v zadnjih letih nastopata na največjih preizkušnjah na svetu, se na leto 2027 pripravljata tudi s skupnimi treningi.
Naši športni zvezdniki na skupnem treningu. FOTO: instagram/zajem zaslona
Galerija
Naši športni zvezdniki na skupnem treningu. FOTO: instagram/zajem zaslona
M. Ru.
5. 11. 2026 | 16:15
2:03
A+A-
Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu

Slovenska športnika Jan Pancar in Domen Novak sta del treninga opravila v družbi drug drugega. Motokrosist iz elitnega razreda MXGP in kolesar moštva UAE Emirates sta se tokrat namesto na svojih običajnih športnih prizoriščih srečala v fitnesu, kjer sta skupaj opravila trening za krepitev telesne pripravljenosti.

image_alt
Pancar reševal slovensko čast, upa, da bo prihodnje leto z njimi tudi Gajser

Čeprav prihajata iz različnih športnih panog, imata precej skupnega. Oba za uspehe potrebujeta izjemno telesno pripravljenost, vzdržljivost in moč, zato je vadba v fitnesu pomemben del njunih priprav. Skupni trening je tako povezal dva slovenska športnika, ki sicer tekmujeta na povsem različnih prizoriščih.

Oba prihajata iz podobnih koncev. Pancar je doma v bližini Trebnjega, Novak pa prihaja iz Dolenje vasi pri Otočcu. Z njima je treniral tudi Aljaž Jarc, nekdanji kolesar, po koncu kariere pa maser pri Red Bull Bori Hansgrohe.

Pancar je letošnjo sezono svetovnega prvenstva v motokrosu končal na 12. mestu v skupnem seštevku razreda MXGP. Šestkrat se je na posameznih velikih nagradah prebil med najboljšo deseterico, najvišje pa je posegel na Kitajskem, kjer je bil šesti.

Uspešno leto je imel tudi Novak, ki je bil znova pomemben pomočnik Tadeja Pogačarja pri moštvu UAE Emirates. Med drugim je nastopil na dirki po Španiji, kjer se je prebil do cilja v Madridu, septembra pa je z Emirati podaljšal pogodbo do konca leta 2029.

Sorodni članki

Šport  |  Kolesarstvo
Po nesreči

Pet mesecev po hudem padcu je znani kolesar končno zapustil bolnišnico

Francoz je bil sprva nekaj časa v umetni komi, v bolnišnici pa je preživel kar pet tednov. Sedaj jo je končno zapustil, upa pa na dokončno vrnitev na dirke.
5. 11. 2026 | 15:50
Preberite več
Šport  |  Rokomet
EHF liga prvakinj

Glasne Krimovke nad norveško mašino, ki melje potiho

Ljubljančanke po zmagi proti Budućnosti računajo na novi točki v EHF ligi prvakinj, ko bodo v soboto v Stožicah gostile Solo. Ana Abina podaljšala pogodbo.
Peter Zalokar 5. 11. 2026 | 15:30
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Japonska

Infantino dobil izzivalca v boju za predsednika Fife

Predsednik Svetovne nogometne zveze Gianni Infantino je dobil javno napovedanega protikandidata za predsedniške volitve marca 2027.
5. 11. 2026 | 12:55
Preberite več
Video
Novice  |  Slovenija
Od srede do srede

Markeš: Verjetno se bo ponovil scenarij solzivca

Delova komentatorja Ali Žerdin in Janez Markeš sta razpravljala o referendumu o interventnem zakonu in nevarnosti, ki preti prihodnosti Slovenije.
21. 10. 2026 | 19:00
Preberite več
Premium
Šport  |  Košarka
Liga NBA

Jezni Francoz, vitki Dončić in LeBron v helikopterju glavne zvezde cirkusa

Pred novo sezono med košarkarsko elito še bolj zgoščena konkurenca. Nova pravila vplivajo tudi na Luko Dončića, kaj bo z LeBronom Jamesom na vzhodu?
Nejc Grilc 21. 10. 2026 | 05:00
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Vredno branja

Zimski regres je delno neustaven, bodo delodajalci tožili?

Delodajalci pri odmeri zimskega regresa za leto 2025 ne bi smeli biti zavezani upoštevati tudi obdobja zaposlitve pred tem datumom.
21. 10. 2026 | 11:24
Preberite več
Gospodarstvo  |  Novice
Vrh gospodarstva

Dvig splošne olajšave na 7500 evrov, za vlado pa sprejemljiv tudi predlog GS

Prednostne naloge so smotrno razporejanje delovne sile, predvidljivo davčno okolje in čim manj birokracije.
Karel Lipnik, Janez Tomažič 20. 10. 2026 | 19:25
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

The Westies: irska tolpa proti newyorški mafiji na Pickbox 1 in Pickbox NOW

Kriminalistična drama z oskarjevcem J. K. Simmonsom o resnični tolpi iz Hell’s Kitchna premierno 7. novembra
Promo Delo 30. 10. 2026 | 10:11
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Kdaj naj prodam naložbo in kdaj naj začnem vlagati?

Nihanja so del investiranja, vendar jih je lažje sprejeti v teoriji kot takrat, ko vrednost naložbe pade. Kako se odzvati, ko se številke obarvajo rdeče?
3. 11. 2026 | 14:58
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
VPRAŠANJE VARNOSTI

»Ne vidim razloga, zakaj se to ne bi zgodilo zelo kmalu«

Marko Grobelnik z Inštituta Jožef Stefan in David Bevc s Telekoma Slovenije o gradnji AI infratrukture in agentih, ki se že odločajo sami.
23. 10. 2026 | 08:20
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Zakaj je kibernetska varnost pomembna za varno oskrbo pacientov?

Ko opravimo plačilo, oddamo vlogo ali preverimo izvid, pričakujemo, da bo storitev delovala in da bodo naši podatki varni.
Promo Delo 5. 11. 2026 | 08:44
Preberite več
Ne spreglejte
Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
Podjetniške zvezde

Prihodnost gradijo doma, ambicije segajo v Evropo

Perutnina Ptuj je vodilna slovenska proizvajalka perutninskega mesa in izdelkov, uspešna tudi na najzahtevnejših trgih.
Milka Bizovičar 5. 11. 2026 | 16:33
Preberite več
Delov poslovni center  |  Energetika
Vredno branja

Bo Jek 2 udaril po žepih gospodinjstev? Jože P. Damijan zanika obvezni prispevek

Načrtovano sodelovanje gospodinjstev pri financiranju drugega bloka jedrske elektrarne (Jek 2) ne predvideva obveznega prispevka.
5. 11. 2026 | 12:22
Preberite več
Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
Delove podjetniške zvezde

Z mačkom Tomom postali največji na svetu po številu prenesenih iger

Največji del globalnega podjetja Outfit7 ima sedež v ljubljanski Kristalni palači, kjer v družbi Ekipa2 dela 300 zaposlenih iz 30 držav.
Nejc Gole 5. 11. 2026 | 05:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Energetika
Vredno branja

Blaž Brodnjak: »Denar ni težava. Projektov ni« (video)

Slovenija ima po besedah predsednika uprave NLB dovolj denarja za velike razvojne naložbe. Toda ali imamo jasno predstavo, kakšno gospodarstvo želimo ohraniti in razvijati?
5. 11. 2026 | 04:00
Preberite več

Več iz teme

Domen NovakJan PancarmotokroskolesarstvoUAE Emiratestrening

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

VEČ NOVIC
Premium
Šport  |  Drugo
Šah

Slovenska ekipa v Grčijo z zelo visokimi pričakovanji

Na grškem otoku Kreta se začenja posamično mladinsko EP v standardnem šahu za kategorije od 8 do 18 let.
5. 11. 2026 | 17:29
Preberite več
Novice  |  Svet
Vredno branja

Rusija: Obtožbe o kibernetskih napadih so absurdne

Več evropskih trgovin so v ponedeljek prizadeli kibernetski napadi. Do zdaj še nihče ni neposredno obtožil Rusije.
5. 11. 2026 | 17:22
Preberite več
Novice  |  Svet
Globalno

Mali modularni reaktorji: draga stava ali nujno zlo

Proizvodnja malih reaktorjev Oklo bi proizvodnja električne energije stala od 80 do 130 dolarjev na megavatno uro.
Financial Times 5. 11. 2026 | 17:00
Preberite več
Novice  |  Črna kronika
Gore

19-letnika pod Triglavom našli mrtvega

Planinca so iskali že od nedelje, ko je obtičal na Plamenicah.
5. 11. 2026 | 16:59
Preberite več
Novice  |  Svet
Vredno branja

Russell Brand spoznan za krivega posilstva in spolnih napadov

Med izrekom sodbe ni pokazal nobenih čustev, o njegovi kazni pa bodo odločali v ponedeljek.
5. 11. 2026 | 16:55
Preberite več
Novice  |  Svet
Globalno

Mali modularni reaktorji: draga stava ali nujno zlo

Proizvodnja malih reaktorjev Oklo bi proizvodnja električne energije stala od 80 do 130 dolarjev na megavatno uro.
Financial Times 5. 11. 2026 | 17:00
Preberite več
Novice  |  Črna kronika
Gore

19-letnika pod Triglavom našli mrtvega

Planinca so iskali že od nedelje, ko je obtičal na Plamenicah.
5. 11. 2026 | 16:59
Preberite več
Novice  |  Svet
Vredno branja

Russell Brand spoznan za krivega posilstva in spolnih napadov

Med izrekom sodbe ni pokazal nobenih čustev, o njegovi kazni pa bodo odločali v ponedeljek.
5. 11. 2026 | 16:55
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Gospodarstvo  |  Next
Vredno branja

Philip Morris International svojo strategijo opira na znanost

PMI je doslej v raziskave in razvoj vložil več kot16 milijard dolarjev, s čimer potrjuje dolgoročno zavezanost znanju, inovativnim tehnologijam in sodobnim poslovnim rešitvam. Znanost, raziskave in inovacije so tako že več kot desetletje temelj poslovne strategije družbe PMI.
Promo Delo 29. 10. 2026 | 13:00
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
INTERVJU

Kaj pomeni, če vas pokličejo sredi noči (video)

NLB Kontaktni center je postal prava Virtualna banka ali banka na daljavo, kjer se prepletajo sodobna tehnologija, osebno svetovanje in skrb za varnost strank.
5. 11. 2026 | 08:41
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

»Sprva nam ta rezultat ni kaj dosti povedal«

Matični mleček poznamo že dolgo, toda pri njegovem delovanju na človeka ostaja precej odprtih vprašanj.
5. 11. 2026 | 10:24
Preberite več
Promo
Magazin  |  Avtomobilno
Vredno branja

Se še spomnite prvega Clia? Takšnega zagotovo niste vozili (video)

Novi Renault Clio združuje spomine, sodobno tehnologijo in hibridni pogon. Toda ali je še vedno tisti mestni malček, ki so ga vzljubile generacije?
2. 11. 2026 | 09:14
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Ko zdravje ne more čakati: hitrejša pot do obravnave in podpora pri okrevanju

Zaradi dolgih čakalnih dob v zdravstvu se nekaterim zdravstveno stanje slabša, drugi pa živijo z nižjim življenjskim standardom.
4. 11. 2026 | 13:41
Preberite več
Promo
Novice  |  Znanoteh
Vredno branja

Slovenija gradi nekaj, kar bi lahko spremenilo delo v podjetjih

Telekom Slovenije razvija UI-oblak, ki bo podjetjem omogočil dostop do zmogljive umetne inteligence, učinkovitejše poslovanje in večji nadzor nad podatki.
3. 11. 2026 | 12:59
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Operacija povešenih vek: kaj v resnici stoji za utrujenim pogledom?

Oči so lahko videti utrujene, tudi ko smo spočiti. Včasih jih obtežuje odvečna koža, drugič spuščene obrvi, lahko pa nas motijo predvsem gubice okoli oči.
Promo Delo 3. 11. 2026 | 14:09
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Kje se skrivajo naslednji slovenski milijonarji?

SID Kapital objavlja odprti poziv za vlaganja v alternativne investicijske sklade
Promo Delo 4. 11. 2026 | 09:26
Preberite več
Promo
Zgodbe  |  Inovacijsko okolje avstrijske Koroške
Vredno branja

Oseba v oranžnem jopiču je izginila. Se lahko dovolj dobro skrije? (video)

Na Univerzi v Celovcu razvijajo brezpilotne letalnike, ki se samostojno znajdejo v prostoru, tudi brez signala GPS. Obiskali smo raziskovalno središče, kjer znanstvene zamisli preizkušajo v resničnih razmerah.
Promo Delo 3. 11. 2026 | 12:45
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Next
Vredno branja

BAT odločen zmanjšati dostopnost tobačnih izdelkov za mladoletne

BAT je na vseh prodajnih mestih verige iNovine uvedel inovativno tehnologijo preverjanja polnoletnosti kupcev ter projekt nadgradil z brošuro in vizualnim gradivom za ozaveščanje o tem, da tobačni in nikotinski izdelki niso za mladoletne.
Promo Delo 28. 10. 2026 | 13:00
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Eko sklad: Brez obresti in s 40% odpisom glavnice do prenove poslovnih stavb

V Sloveniji je kar 70 % stavb, zgrajenih pred letom 1990, energetsko manj učinkovitih, je maja letos objavilo Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo.
3. 11. 2026 | 09:11
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Dopust, ki se je končal z računom za 250.000 evrov

Vikend v evropski prestolnici, obisk sorodnikov, smučanje, službeno potovanje ali večmesečni študij – potujemo vse leto in iz različnih razlogov.
Promo Delo 2. 11. 2026 | 09:25
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

To ni uspelo še nobeni slovenski banki do zdaj

Odprtje bančnega računa prek spleta je pri Intesi Sanpaolo Bank mogoče z biometrično osebno izkaznico in selfijem, brez obiska poslovalnice ali videoklica.
2. 11. 2026 | 10:33
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Se je mogoče naučiti, kako uspeti v poslu?

Dober izdelek še ne zagotovi uspeha v tujini. Ključna sta jasna strategija in načrt, ki podjetju pomaga sprejemati boljše odločitve
Promo Delo 3. 11. 2026 | 12:29
Preberite več

Novice

SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

Šport

NogometKolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Gospodarstvo

NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Aktivno v jesenSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Nedelo

Nedeljski izleti
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo