Dolenjska zvezdnika kolesarstva in motokrosa trenirata skupaj

Slovenska športnika Jan Pancar in Domen Novak sta del treninga opravila v družbi drug drugega. Motokrosist iz elitnega razreda MXGP in kolesar moštva UAE Emirates sta se tokrat namesto na svojih običajnih športnih prizoriščih srečala v fitnesu, kjer sta skupaj opravila trening za krepitev telesne pripravljenosti.

Čeprav prihajata iz različnih športnih panog, imata precej skupnega. Oba za uspehe potrebujeta izjemno telesno pripravljenost, vzdržljivost in moč, zato je vadba v fitnesu pomemben del njunih priprav. Skupni trening je tako povezal dva slovenska športnika, ki sicer tekmujeta na povsem različnih prizoriščih.

Oba prihajata iz podobnih koncev. Pancar je doma v bližini Trebnjega, Novak pa prihaja iz Dolenje vasi pri Otočcu. Z njima je treniral tudi Aljaž Jarc, nekdanji kolesar, po koncu kariere pa maser pri Red Bull Bori Hansgrohe.

Pancar je letošnjo sezono svetovnega prvenstva v motokrosu končal na 12. mestu v skupnem seštevku razreda MXGP. Šestkrat se je na posameznih velikih nagradah prebil med najboljšo deseterico, najvišje pa je posegel na Kitajskem, kjer je bil šesti.

Uspešno leto je imel tudi Novak, ki je bil znova pomemben pomočnik Tadeja Pogačarja pri moštvu UAE Emirates. Med drugim je nastopil na dirki po Španiji, kjer se je prebil do cilja v Madridu, septembra pa je z Emirati podaljšal pogodbo do konca leta 2029.