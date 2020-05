Določene smernice za treninge v bazenih

Ljubljana - Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) je objavil tudi smernice za treninge v bazenih. Te niso bile del navodil, objavljenih s strani NIJZ, potem ko je slovenska vlada 6. maja na dopisni seji sprejela odlok, ki dovoljuje treninge registriranim športnikom, vendar le individualno.



Skupinska vadba zaradi zajezitve pandemije novega koronavirusa ni dovoljena. Med dodatnimi pogoji je za plavalce zapisano, da naj se tuširajo doma, neposredno pred in po zaključeni vadbi v bazenu. Podobno je bilo sicer navedeno že tudi za druge športnike.



Najpomembnejša razlika bo veljala za upravljavce bazenov, saj je določena koncentracija klora med epidemijo covida-19. Po zdaj dostopnih podatkih zadošča za deaktivacijo virusa v vodi koncentracija prostega klora 0,5 mg/l. Upravljavec mora zato zagotoviti v kopalni vodi najmanj to koncentracijo. V bazenih s temperaturo vode 23 stopinj Celzija in več ter možnostjo aerosolizacije vode pa mora biti koncentracija prostega klora najmanj 0,7 in največ 1,0 mg/l.

Tekmovanja brez gledalcev

Plavalci, njihovi trenerji in upravljavci bazenov pa morajo prav tako kot vsi drugi športniki in upravljavci objektov upoštevati navodila, ki jih je v začetku prejšnjega tedna pripravil NIJZ, ter prav tako omejitve v tedaj objavljenem odloku vlade.



Treningi za okoli 60.000 registriranih športnikov, vključno s športniki invalidi, lahko potekajo na ali v vseh športnih objektih ter površinah v naravi, z izjemo objektov, ki so sestavni del vzgojno-izobraževalnih zavodov. Vlada je dovolila tudi tekmovanja do vključno državne ravni v individualnih panogah brez gledalcev.