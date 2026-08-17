Domenicali se dogovarja glede novih dirk v Južni Ameriki in Afriki

Koledar formule 1 se neprestano spreminja. Letos bo tako prvič na sporedu dirka v Madridu, od leta 2027 dalje bodo dirkači pet let tekmovali v Turčiji, isto sezono pa se bo za dve leti vrnilo dirkališče Portimao. Predsednik in izvršni direktor formule 1 Stefano Domenicali je razkril tudi, da se pogovarjajo tudi glede dirkanja v Južni Ameriki in Afriki.

»Mislim, da lahko rečem, da pogajanja v Afriki potekajo zelo dobro,« je Domenicali povedal predstavnikom medijev. »Prihodnje leto se vračamo na Portugalsko, ponovno v Turčijo, potekajo pa tudi pogovori z (državami) v Južni Ameriki, pogovarjamo se tudi z državami na Daljnem vzhodu.«

Po dogovoru je lahko v eni sezoni največ 25 dirk, letošnji seznam, pred odpovedmi dirk na Bližnjem vzhodu, je vključeval 24 dirkališč. Poleg že izbranih tekmovališč bi dirke radi gostili tudi v Južni Koreji, Južni Afriki, Ruandi, Maleziji, Indiji, Čikagu, New Yorku ter na Kitajskem in Tajskem, je poročal ESPN.

»Lahko vam povem, da prejemamo več prošenj na Kitajskem in Japonskem, vendar zaenkrat želimo ostati pri eni dirki na Kitajskem, saj moramo trg najprej utrditi, preden bomo razmišljali o drugih možnostih tam,« je pojasnil Domenicali. Ta konec tedna bo karavana na Nizozemskem, kamor se bo vrnila za prvo preizkušnjo po poletnem premoru.