Domov se je vrnila za Tokio, a ostala na Koroškem

Zgodba slehernega športnika, tako kot tudi navadnega smrtnika, je v zadnjih dveh mesecih zelo posebna. Toda še bolj kot pri večini se je življenjski vsakdan zasukal za plavalce. Ostali so brez bazena, trening na suhem ali v najboljšem primeru v kakšni napihljivi bazenski različici na domačem vrtu nikakor ne more nadomestiti prave vadbe v vodi. Tako je med osmoljenci pomladi tudi naša vodilna plavalka in za zdaj sploh edina pri slovenski reprezentanci z olimpijsko normo plavalnega sporeda v Tokiu – Tjaša Oder.Korošica je v prejšnji sezoni potrdila ugled vodilne plavalke pri naši izbrani vrsti, vidno opozorila nase na velikih ...