Domov se vračajo z najboljšo predstavo in tretjo zmago

Slovenska moška odbojkarska reprezentanca se s prvega turnirja lige narodov v Nagoji vrača s 75 odstotnim izkupičkom, tremi zmagami in porazom. Tretjo zmago je vknjižila proti Iranu, ki ga je premagala s 3:0 (19, 23, 23).

Izbranci Gheorgheja Cretuja so najbrž pokazali najboljšo igro na turnirju. Nekaj nihanj je sicer bilo, a po slabšem obdobju so se znali pobrati in tekmo dobiti brez izgubljenega niza. Napak ni bilo veliko, blestel pa je predvsem Rok Možič, dosegel je 25 točk, štiri neposredno s servisom.

Slovenci turnir se zdaj vračajo v domovino, drugi turnir v francoskem Orleansu pa bodo s tekmo proti Argentini začeli 20. junija.

Slovenski selektor Gheorghe Cretu bi rad še več izvlekel od odbojkarjev. FOTO: Blaž Samec/Delo

Povedali so:

Rok Možič: »Bilo je malo preveč nihanj. Nekajkrat smo imeli reči pod nadzorom, nato pa dovolili, da nas prehitijo in postanejo neugodni. Predvsem to velja za drugi niz, ki pa smo ga na srečo vendarle izvlekli. Iranci so kakovostna ekipa, vesel sem, da smo vknjižili zelo pomembno zmago. Lahko smo zadovoljni z rezultatskim izkupičkom, v igri pa bo treba še kaj popraviti in se tudi navaditi na igro treh sprejemalcev. Imam še kar nekaj rezerv, nekaj časa bo še potrebno, da pridemo na želeno raven, lahko pa na prihodnost gledamo optimistično.«

Alen Pajenk: »Ko igraš z vrhunskimi reprezentancami, kar Iranci zagotovo so, tudi oni pokažejo nekaj in nas prisilijo v nihanja. Iranci so močna, fizična ekipa, ni bilo lahko, kot mogoče kaže izid 3:0. Res smo se borili za vsako žogo, to je bilo nujno, da smo se lahko veselili zmage.«

Gheorghe Cretu: »Za nami je težak turnir, za vse ekipe. Zaradi potovanj, zaradi prvih tekem po dolgi in naporni klubski sezoni. Odločala je fizična pripravljenost in kako se je ekipa odzvala v odločilnih trenutkih. To je delalo razliko praktično na vseh tekmah. Vse naše tekme so bile enakovredne, mi bi lahko dosegli še kaj več. Moramo še delati, da bomo zmožni dobivati točke v odločilnih trenutkih in se reševati iz težkih trenutkov.«