Kai Trump od spletne vplivnice do vstopnice v svet vrhunskega golfa

Zdi se, da vpliv predsednika Donalda Trumpa v Združenih držav Amerike ne pozna mej, občasno se dotakne tudi sveta športa. V zadnjem obdobju so najbolj odmevni Trumpovi poizkusi, da bi spremenil zemljevid prizorišč nogometnega svetovnega prvenstva 2026, posredno pa spreminja tudi svet golfa. Njegova vnukinja Kai Trump bo s posebnim povabilom igrala na turnirju The Annika na Floridi.

Najstarejša hčerka Donalda Trumpa mlajšega, 18-letna Kai Trump, se pripravlja na odhod na Univerzo v Miamiju, kjer bo golf pomemben del njenega študija. Trenutno je spletna vplivnica z več kot 6 milijoni sledilcev na družbenih omrežjih in svojo linijo oblačil za prosti čas 461. igralka sveta, kljub temu pa bo novembra zaigrala med najboljšimi. Letos jeseni si je Kai z Donaldom iz prve vrste ogledala tudi tekme za Ryderjev pokal, kjer je Evropa premagala ZDA.

Prireditelji turnirja The Annika, ki je del prestižne serije LPGA Tour za najboljše golfistke na svetu in ima nagradni sklad 3,25 milijona dolarjev, so Trumpovi vnukinji podelili posebno sponzorsko vabilo za nastop med najboljšimi v Pelikanovem klubu. »Sponzorska vabila so namenjena tistim športnicam, ki bodo v prihodnje krojila vrh golfa in prepričani smo, da je šlo vabilo v prave roke,« so se odzvali prireditelji.

»Uresničujejo se mi sanje, vedno sem si želela igrati z najboljšimi na svetu. Komaj čakam, da spoznam in se pomerim z mojimi junakinjami in debitiram v seriji LPGA,« je v izjavi za javnost povedala 18-letnica. Posebnega zvezdniškega dogodka ob boku glavnega turnirja na Floridi se bo udeležila tudi superzvezdnica ženske košarke Caitlin Clark.