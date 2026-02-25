  • Delo mediji d.o.o.
Donald Trump se je v kongresu zahvaljeval zlatim hokejistom

Ameriški predsednik je napovedal, da bo podelil najvišje državno civilno priznanje, predsedniško medaljo svobode, vratarju reprezentance Connorju Hellebuycku
Connor Hellebuyck (desno) in drugi člani zlate hokejske reprezentance z olimpijskih igre v Milanu in Cortini so bili v ameriškem kongresu sprejeti s stočječimi ovacijami. FOTO: Kenny Holston/the New York Times Via Reuters
Connor Hellebuyck (desno) in drugi člani zlate hokejske reprezentance z olimpijskih igre v Milanu in Cortini so bili v ameriškem kongresu sprejeti s stočječimi ovacijami. FOTO: Kenny Holston/the New York Times Via Reuters
Š. R., STA
25. 2. 2026 | 09:45
4:49
Ameriški predsednik Donald Trump je ob priložnosti rednega letnega govora o položaju v državi v ameriškem kongresu napovedal, da bo podelil najvišje državno civilno priznanje, predsedniško medaljo svobode, vratarju hokejske reprezentance Connorju Hellebuycku, poročajo mediji v ZDA, med njimi ESPN.

Predsedniško medaljo svobode so v preteklosti podelili papežem, političnim aktivistom in tudi športnikom za njihove izjemne dosežke.

https://www.delo.si/sport/zimski-sporti/olimpijski-prvaki-ob-omembi-klica-donalda-trumpa-planili-v-smeh-nato-pa

Športniki, kot so Simone Biles, Joe DiMaggio, Michael Jordan, Megan Rapinoe in Babe Ruth, so med 671 posamezniki, ki so prejeli to nagrado, najvišje civilno priznanje v državi. Domneva se, da bo Hellebuyck, ki igra za kanadsko moštvo Winnipeg Jets v ligi NHL, prvi hokejist, ki bo prejel predsednikovo medaljo svobode.

Hokejisti ZDA so v velikem finalu olimpijskega turnirja premagali največje tekmece Kanadčane. FOTO: Mike Segar/Reuters
Hokejisti ZDA so v velikem finalu olimpijskega turnirja premagali največje tekmece Kanadčane. FOTO: Mike Segar/Reuters

Posebni prvaki

Predsednik Trump je z velikim ponosom in zelo čustveno spremljal olimpijski turnir v Milanu ter nastope hokejistov Združenih držav, ki so v nedeljo osvojili tretje olimpijsko zlato v hokeju na ledu, prvo po 46 letih. Za olimpijsko zlato so v razburljivem finalu z 2:1 po podaljšku premagali Kanado.

To je bilo prvič, da so ameriški hokejisti osvojili zlato od slavnega »čudeža na ledu« leta 1980, ko je ekipa ZDA osupnila do takrat nepremagljivi stroj Sovjetske zveze.

»Tukaj z nami je skupina šampionov,« je dejal Trump, ko je hokejska ekipa vstopila v dvorano kongresa ob vzklikih dvorane »ZDA, ZDA, ZDA!«

»To so dosegli veliki športniki, zelo veliki, najboljši,« je dejal med govorom o stanju v državi. Ameriški hokejisti so na Kapitol prišli oblečeni v puloverje ameriške reprezentance z velikim napisom ZDA, ameriško zastavo in petimi olimpijskimi krogi, vsak od hokejistov pa je imel okrog vratu zlato olimpijsko kolajno.

»Mislim, da si je to zaslužil. Odločil sem se, da bom opravil glasovanje. Rekel sem: 'Ne bom podelil, če bo kdo nasprotoval,' in vsak od njih je hitro dvignil roko. Zato se vam želim vsem zahvaliti. Kakšno posebno delo ste opravili. Kakšni posebni prvaki ste,« je povedal Trump.

Nasmejani Hellebuyck se je potrkal po srcu in zamahnil z roko, medtem ko so navzoči v dvorani ploskali, ko je Trump objavil to sporočilo. Hellebuyck je na tekmi za zlato medaljo proti Kanadi zbral kar 41 obramb in je tudi asistiral pri zlatem golu v podaljšku, ki ga je dosegel Jack Hughes.

Ameriški predsednik je po velikem zmagoslavju člane zmagovite reprezentance osebno poklical in z njimi po videopovezavi govoril v slačilnici ter jih povabil na sprejem v Belo hiši ter nato k udeležbi na njegovem govoru ameriškemu narodu na Kapitolu. Dvajset članov moške ekipe se je odzvalo predsednikovem vabilu.

Ameriški predsednik Donald Trump je velik hokejski navdušenec, pred mesecem dni je v Beli hiši gostil prvake NHL Florido Panthers. FOTO: Evelyn Hockstein/Reuters
Ameriški predsednik Donald Trump je velik hokejski navdušenec, pred mesecem dni je v Beli hiši gostil prvake NHL Florido Panthers. FOTO: Evelyn Hockstein/Reuters

»Predhodno načrtovane obveznosti« preprečile prihod ženske reprezentance

Trumpovo proslavljanje hokejske zmage pa je bilo povezano tudi z veliko kontroverznostjo. Ženska ekipa, ki je prav tako osvojila zlato na nedavno končanih zimskih olimpijskih igrah, je namreč zavrnila Trumpovo povabilo na govor, češ da se govora ne morejo udeležiti zaradi »predhodno načrtovanih obveznosti«.

Ženska ekipa ZDA je osvojila zlato prvič po letu 2018, ko je v četrtek premagala Kanadčanke, prav tako z 2:1.

V videoposnetku, ki je bil kmalu po zmagi objavljen na spletu, je mogoče slišati Trumpa, kako se po zvočniku pogovarja z moško ekipo in jih vabi na nagovor kongresu, preden reče: »Morali bomo pripeljati žensko ekipo, veste to, drugače me bodo odstavili,« na kar se igralci zasmejijo.

Trumpova šala in odziv hokejistov s smehom je izzvala močno nasprotujoča čustva v ameriški že tako politično zelo vznemirjeni in razdeljeni javnosti.

Trump je sicer v svojem govoru skušal pomiriti strasti po škandalu ter dejal, da bodo hokejistke »kmalu prišle v Belo hišo«.

Več iz teme

Donald TrumpZDAhokejolimpijske igrekongresConnor Hellebuyck

