Donald Trump spodbuja oživitev lig

Ljubljana - Ameriški predsednik Donald Trump je v konferenčnem pogovoru s komisarji profesionalnih lig dejal, da si želi čimprejšnje vrnitve navijačev na stadione in v dvorane, poročajo tuje tiskovne agencije.



»Komisarji tega ne zmorejo. Njihovi športi niso bili ustvarjeni za kaj takega. Celoten koncept naše države ni bil ustvarjen za kaj takega. Moramo se vrniti in želimo se zelo kmalu vrniti,« je dejal Trump na tiskovni konferenci skupine za obvladovanje trenutnega položaja v ZDA.



»Želim si navijače v dvoranah. Takoj, ko bomo pripravljeni za nadaljevanje, si želim tudi navijačev. Ne morem vam govoriti o datumih, ampak mislim, da bo to kmalu,« je v optimističnem tonu pristavil predsednik ZDA.



Trump je izrazil prepričanje, da se bo liga ameriškega nogometa (NFL) začela septembra po prvotnih načrtih. Medtem ko so zadnjo sezono NFL lahko končali pravočasno v februarju, so morali ostala tekmovanja, na čelu z NBA, žensko različico WNBA, hokejsko NHL ter nogometno MLS ter bejzbolsko MLB bodisi ustaviti bodisi preložiti.



Za zdaj pa se ne zdi, da bi lahko prek luže v kratkem začeli z nadaljevanjem športnih tekmovanj, saj se virus sars-cov-2 zelo hitro širi. Okuženih je že več kot 300.000 ljudi.