Donald Trump zaostril pravila študentskega športa

Ameriški predsednik Donald Trump je v petek podpisal izvršni ukaz, ki spreminja pravila glede regulacije študentskega športa. Slednja so tesno povezana tudi s finančnimi nadomestili, ki jih prejemajo študentski športniki, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

To je sicer že drugi Trumpov ukaz, ki zadeva področja študentskega športa in se nanaša na Nacionalno univerzitetno športno zvezo (NCAA), ki je mednarodni javnosti znana predvsem po močni košarkarski ligi, ki velja za odskočno desko za odhod v severnoameriško košarkarsko ligo NBA.

Nova pravila predvidevajo, da posamezni igralec za moštva v ligi NCAA ne bo smel igrati več kot pet let, pri čemer bo lahko pred zaključkom šolanja zgolj enkrat zamenjal posamezno univerzo in mu pri tem ne bo potrebno prekiniti študija za eno sezono. Trump je zaostritev pravil pojasnil z argumentom, da je njihova dosedanja ohlapnost med posameznimi univerzami ustvarila finančno tekmovalnost, ki bi lahko številne izmed njih pahnila v dolgove.

Marec je onkraj Atlantika vselej v znamenju univerzitetne košarke. FOTO: Amber Searls/Reuters

Nova ureditev naj bi po njegovem mnenju tako prinesla več denarja za komercialno manj zanimive športe, kot so atletika, gimnastika in plavanje. Prav pogodbe, ki vključujejo komercialne vidike posameznega športnika, kot so njegovo ime, podoba in všečnost, so postale izjemno finančno obremenjujoče za posamezne univerze, saj so športnike iz prej omenjenih športov začele siliti, da naj opustijo ukvarjanje z njimi.

NCAA je sicer športnikom dolgo časa prepovedoval, da bi na podlagi komercialne zanimivosti lahko prejeli določeno vsoto denarja, a je ameriško vrhovno sodišče leta 2021 tovrstno ravnanje dovolilo, kar je predvsem košarkarjem in igralcem ameriškega nogometa dovoljevalo, da so lahko prejemali finančna nadomestila.

Če bodo univerze dovoljevale udejstvovanje športnikom, ki ne bodo ustrezali kriterijem, se jim lahko zgodi, da ne bodo več upravičene do financiranja s strani zvezne vlade. Nova ureditev bo v veljavo vstopila 1. avgusta.