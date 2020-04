Dončić in Dragić v zlato kletko sredi puščave?

Washington

- Kdo bi vedel, kaj je točno mislil, ko je rekel, da bo šport kot v dobrih starih časih, ko se bo pandemija koronavirusa umirila in bodo športniki spet pritekli na štadione in v dvorane?»Na začetku ne bo gledalcev, tekme bodo samo za televizijo, tako kot v dobrih starih časih,« je namreč dejal ameriški predsednik, potem ko se je na videokonferenci srečal z ducatom športnih veljakov, med katerimi so bili komisarji vodilnih profesionalnih lig ter najbolj vplivni lastniki moštev, tudiiz Dončićevega Dallas Mavericks.»Kasneje bodo prišli tudi gledalci, morda bodo sprva sedeli ločeno, med njimi bosta dva ali trije prazni sedeži. Ko bo virus mimo, pa bodo dvorane spet nabito polne in vse bo spet normalno,« si je idealni scenarij zamislil Trump, ki prav v moči športa vidi motor gospodarskega okrevanja po koncu krize. Letos naj bi šport v ZDA obrnil 73 milijard dolarjev, a jasno je, da te rekordne številke ne bo dosegel.Sodelujoči, prisotna sta bila tudi lastnika New England Patriotsin Dallas Cowboys, donatorja Trumpove kampanje, so izrazili zadovoljstvo, ker se predsednik zaveda pomena športa za ameriško družbo in ga vidi kot temelj ameriškega načina življenja.»Šport moramo vrniti v stare tirnice, naveličan sem gledanja 14 let starih bejzbolskih tekem,« je dejal Trump, ki se pogosto pojavi na tekmah. Časovnice niso določili, strokovnjaki pa niso optimistični, da bodo navijači lahko drli na tekme že letos. A Trump in njegovi svetovalci imajo v mislih avgust, 10. septembra, ko naj bi se začela sezona v NFL, pa naj bi bilo že vse po starem.»Navijače hočem nazaj v arenah takoj, ko bo to mogoče. To si želijo tudi oni. Želijo gledati košarko, baseball, nogomet in hokej. Želijo tudi na golf igrišča in se naužiti čistega in svežega zraka,« je v svojem populističnem slogu govoril Trump.Nekatere lige so medtem že pripravile svoje rešitve, v bejzbolski MLB so si zamislili, da bi vseh 30 moštev preselili v Arizono, igralci in trenerji bi bili izolirani v hotelih in bili redno testirani, tekme bi bile na več štadionih v Phoenixu in okolici. NBA, v kateri imata zvezdniški status naša košarskarska asain, razmišlja o podobnem turnirskem sistemu v Las Vegasu, ki ga prav tako obkroža puščava.Toda potem bi bili akterji več mesecev odrezani od družin, kar bi lahko prineslo duševne stiske, nekateri športniki so že izrazili nestrinjanje s sezono v karanteni., direktor inštituta za alergije in nalezljive bolezni (NIAID) ter eden ključnih ljudi v Trumpovi ekipi za boj proti koronavirusu, je potrdil, da bi bila izvedba takšnih tekem mogoča v sklepni fazi epidemije. A tej še ni videti konca. Od dobrih dveh milijonov okužb z novim koronavirusom na svetu jih je skoraj tretjina z ZDA, kjer je umrlo skoraj 35.000 ljudi.Kritiki očitajo Trumpu in njegovim svetovalcem sebičnost in pomanjkanje skrbi za zdravje športnikov. »Trumpovi sogovorniki so najslabši ljudje v športu. Zanima jih samo dobiček. Športnikom sporočajo, vi niste nič drugega kot naš izdelek, mi bomo rekli, kdaj boste spet na prodaj,« je zapisal kolumnist tednika The Nation.