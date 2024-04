Dopingirani? Ne, kontaminirani!

Svetovna protidopinška agencija (Wada) je potrdila poročila, da je bilo 23 kitajskih plavalcev pred olimpijskimi igrami v Tokiu leta 2021 pozitivnih na doping testu zaradi uživanja prepovedanega zdravila, vendar je sprejela ugotovitve Kitajske, da je to posledica kontaminacije.

Številni mediji poročajo, da so bili plavalci pozitivni na trimetazidin (TMZ), ki ga najdemo v zdravilih za srce, mesece pred začetkom iger, prestavljenih zaradi covida v japonski prestolnici za leto. Kitajska protidopinška agencija (Chinada) in Kitajska plavalna zveza se nista takoj odzvali na prošnjo tiskovne agencije Reuters za komentar.

WADA je sporočila, da je bila junija 2021 obveščena o odločitvi Chinade in sprejme ugotovitev, da so testi plavalcev pokazali negativne analitične ugotovitve, potem ko so bili nenamerno izpostavljeni zdravilu zaradi kontaminacije, ki jo je predstavila Chinada.

»Wada je na koncu sklenila, da ne more ovreči možnosti, da je bila kontaminacija vir TMZ, in da je to združljivo z analitičnimi podatki v datoteki,« je v izjavi zapisal svetovni protidopinški organ. »Wada je tudi ugotovila, da športniki niso bili krivi ali malomarni.«

Kitajska 30-članska plavalna reprezentanca je na igrah v Tokiu osvojila šest medalj, od tega tri zlate.