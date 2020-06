Dovizioso se je polomil pri motokrosu

Rim – Le tri tedne pred začetkom motociklističnega svetovnega prvenstva se je Andrea Dovizioso, drugouvrščeni v zadnjih treh sezonah elitnega razreda motogp za Marcom Marquezom, z dovoljenjem Ducatijevih delodajalcev udeležil tekme v motokrosu v Faenzi in pri tem grdo padel. Prepeljali so ga v bolnišnico v Forliju, kjer so ugotovili, da si je zlomil levo ključnico, in drevi ga bodo že operirali v Modeni.



Motokros je sicer redni sestavni del vadbe cestno-hitrostnih motociklistov, ki pa neredko potegnejo krajši konec pri skokih. O tem bi lahko veliko povedali Marc Marquez, Alex Rins, Valentino Rossi, Franco Morbidelli in nazadnje Maverick Viñales, ki je moral 12. marca prenočiti v bolnišnici, a jo odnesel brez hujše poškodbe.



Štiriintridesetletni Dovizioso dirka za Ducati od leta 2013, v SP pa tekmuje vse od leta 2001, ko se je prvič preizkusil v razredu do 125 ccm. Letošnje prvenstvo se bo začelo 19. julija v Jerezu.