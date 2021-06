Dovolijo jim le bazen, oni si bodo dovolili F4

Gregor Ropret je med vsemi svetovnimi zvezdniki najboljši podajalec v elitnem tekmovanju. FOTO: FIVB

Starejši, zrelejši

Zaključni turnir najboljše četverice lige narodov je za slovenske odbojkarje že povsem blizu. Izbranci selektorjaso pred zadnjim trojčkom tekem na tretjem mestu s 26 točkami, imajo devet zmag in tri poraze. Vodi Brazilija z 32 točkami (11-1) pred Poljsko (30 točk, 10-2), enako točk kot Slovenci imajo še četrta Rusija in peta Francija, obe z razmerjem zmag in porazov 8-4. Zadeva je povsem preprosta, slovenska izbrana vrsta mora danes ob 18. uri proti ZDA, jutri ob 16. z Japonsko in v sredo proti Bolgariji, začetek ob 18. uri, opraviti kar najbolje in bo v Riminiju v soboto zaigrala v polfinalu elitnega tekmovanja.Na papirju je kot najtežji sicer videti obračun z Američani, bronastimi z zadnjih olimpijskih iger v Riu de Janeiru in s SP 2018, a očitno ZDA tekmovalno že škilijo proti OI v Tokiu, saj na razpredelnici zasedajo sedmo mesto. A to je njihov pogled, slovenski kapetanin soigralci imajo lastnega. »To, da razmišljamo le o sebi in naslednji tekmi, ni floskula. V preteklosti smo delali razne kalkulacije, se obremenjevali z nepotrebnimi stvarmi, nato pa zaradi takšnih računanj in podobnih reči nismo bili stoodstotni na igrišču. Nismo dali vsega od sebe, kalkulacije se niso izšle. Zato ne bom govoril, kaj pričakujemo na naslednjih tekmah, ne bom razmišljal o polfinalu. Razmišljamo le o sebi, kako bomo pravi na tekmi proti ZDA, želje pa so jasne,« pravi Urnaut.»Smo v položaju, ki smo si ga želeli. Ne čutimo pa nobene obveze, nobenega pritiska. Nekaj si ga sicer ustvarjamo sami, vemo pa, da če smo pravi, lahko igramo vrhunsko in pridemo do želenega rezultata.« Slovenci so na zadnjih dveh tekmah proti Avstraliji in Iranu tekmo slabo začeli, a so se v nadaljevanju zbrali in prišli do zasuka. »Pokazala se je naša utrujenost. V takšnem ritmu, kot ga imamo tukaj, je težko začeti tekmo, manjka zbranosti, agresivnosti. To se ne dogaja le nam, za izpostaviti so v tem pogledu Brazilci. A pomembno je, da se v nadaljevanju zavedamo, kaj moramo storiti in popraviti,« dodaja kapetan.Srednji blokerpa je prepričan, da je ekipa našla igro, ki jo je želela, zato nihanj ni veliko. »Cilj je bil, da naša igra postane konstantna, to stalnost lažje dosežeš, ko igraš toliko tekem. Poleg tega smo še starejši, bolj zreli in uigrani. Želimo si v polfinale, vemo pa, da bomo za to morali igrati še bolje kot na prvih 12 tekmah. Kot je rekel Tine, na tekmece ne gledamo, z njimi se ne ubadamo. Sposobni smo premagati vse, motivirani smo, menim pa, da do zadnjega trenutka ne bomo vedeli, kdo vse bo polfinalist,« je navrgel Pajenk.Slovenci so se pred zadnjimi tekmami dobro spočili, položaj na lestvici pa jim daje dodatno spodbudo, da lažje prenašajo bivanje v mehurčku, v katerem sta jim dovoljena le obisk bazena in odhod na trening. Tudi še naprej pa zasedajo visoka mesta na statističnih lestvicah.je na vrhu najuspešnejših podajalcev,je drugi po številu doseženih točk, na 10. mestu najboljših napadalcev in na 8. mestu med najboljšimi serverji. Prosti igralecje v obrambnih akcijah na četrtem mestu, četrti je tudi v razvrstitvi liberov. Pri sprejemalcih zaseda šesto mesto,pa se pri blokih uvršča na 9. mesto.