Dovolj pametovanja na TV, Nico želi na zmagovalni oder

Silverstone

Namesto Sergia Pereza bo v nedeljo dirkal Nico Hülkenberg.



Na prvem treningu v Silverstonu je Nemec postavil deveti čas.



Lewis Hamilton bo lovil rekordno sedmo zmago na domačih tleh.

Sergio Perez utegne izpustiti obe dirki v Silverstonu. FOTO: AFP

Štartov 177, stopničk 0

Lance Stroll je bil najhitrejši na drugem treningu. FOTO: Reuters

Eden večjih izzivov

- »To je najbolj žalosten dan v moji karieri,« je čivknil, potem ko je izvedel, da je pozitiven na novi koronavirus, zaradi česar bo na jutrišnji dirki za VN Velike Britanije v Silverstonu moral krmilo dirkalnika Racing Point prepustitiMehičan, prvi dirkač v formuli 1, ki se je okužil z virusom sars-cov-2, se med dvotedenskim premorom po dirki na Madžarskem ni vedel najbolj razsodno. Priznal je namreč, da se je odpravil domov v Mehiko. Pred tem so v moštvu, ki ga poganja kanadski kapital, dejali, da to ni res in da je Perez, tačas šesti v skupni razvrstitvi, ostal v Evropi.Toda 30-letni dirkač je v videosporočilu na twiterju priznal, da je z zasebnim letalom za dva dni odpotoval v domovino, ker je hotel obiskati mamo, ki je imela nesrečo. »Takoj ko je zapustila bolnišnico, sem jo lahko videl. Potem sem se vrnil v Evropo. Vse sem opravil tako, kot veleva protokol, preprosto sem se okužil, ne vem, kje. Nobenih simptomov covida-19 nimam,« je povedal tekmovalec iz dežele, ki jo je pandemija zelo hudo prizadela.Perez je zdaj v samoizolaciji in bo verjetno izpustil tudi dirko za VN 70. obletnice F1, ki bo prihodnjo nedeljo prav tako v Silverstonu. V avtu, zelo podobnem lanskem zmagovalnem Mercedesovem modelu, ga bo zamenjal Nemec Hülkenberg.Dirka bo jutri ob 15.10, kvalifikacije danes ob 15. uri. Po treh dirkah je v vodstvu svetovni prvak, ki ima pet točk prednosti pred moštvenim kolegom v Mercedesu. Hamilton ima na domačem dirkališču rekordnih šest zmag in bo favorit, močnega tekmeca bi imel tudi v nesrečnem Perezu.»Toliko truda smo vložili v ta vikend, vem, da imam izvrsten avto. Zelo sem žalosten, da se je to zgodilo, a to le dokazuje, kako ranljivi smo pred tem virusom,« je dejal Mehičan, ki je že osemkrat stal na zmagovalnem odru, a na prvo zmago še čaka.Tudi Hülkenberg (32) je še nima, tudi na stopničkah še ni bil, čeprav ima za sabo že 177 štartov (Perez ima dva več). Razlog za to pa je enostaven: ni še imel zares konkurenčnega dirkalnika, potem ko je v prejšnjih treh sezonah sedel v renaultu, pred tem pa bil član moštev Force India (zdaj Racing Point), Sauber in Williams.Zdaj bo imel zlato priložnost, da pokaže, da je iz pravega testa. Racing Point, ki ima sedež prav v Silverstonu, je namreč zelo hiter, Perez insta na prvih treh dirkah zbrala 40 točk, več kot voznika Ferrarija. Pritožbe Renaulta, češ da je Racing Point kopiral lanski Mercedesov bolid, so za zdaj naletela na gluha ušesa.Hülkenberg, ki se je letos, ko je izgubil sedež v Renaultu, posvetil delu strokovnega komentatorja na televiziji, je prepričan, da bo kos nalogi. Že prvi trening je temu pritrdil, čeprav je prišel s »kavča«, je dosegel deveti čas med 20 vozniki (najhitrejši je bilpred Hamiltonom; drugi trening je pripadel Strollu).Šef moštvamu zaupa. »Ni bilo lahko najti zamenjave tako na hitro, ampak v Nicu imamo super rezervo, ki dobro pozna moštvo. Seveda je padel v vodo, ampak se hitro uči in prepričan sem, da bo našel pravo hitrost,« je dejal Szafnauer.Hülkenberg, zmagovalec vztrajnostne dirke 24 ur Le Mansa, ki bi mu vsi v karavani privoščili uspeh v F1, je razkril, da je dobil klic, ko je bil na poti na Nürburgring. »Zdi se mi, kot da sanjam. Manj kot 24 ur nazaj so me poklicali in zdaj že sedim v dirkalniku. Toda vedno sem imel rad izzive in to je gotovo eden večjih, je povedal nemški veteran, ki je iz Kölna v četrtek poletel v Birmingham ter si takoj nadel škornje in čelado.Seveda je opravil test na covid-19, bil je negativen, potem pa bil 45 minut v simulatorju, preden se je podal na trening. Kot kaže, bo sodeloval tudi prihodnjo nedeljo, saj je Velika Britanija dolžino karantene podaljšala s 7 na 10 dni. Se pa lahko to spet spremeni, na kar upa nesrečni Perez.