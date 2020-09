Državno prvenstvo nakazalo bližajočo se menjavo rodov

Na vrhu znova tudi Šangarjeva

Državno prvenstvo – članice, do 48 kg: 1. M. Štangar (Olimpija), 2. Bernard (Acron Sl. Gradec); do 52 kg: 1. Perovnik (Acron Sl. Gradec), 2. Tropan (Impol); do 57 kg: 1. Kovač (Acron Sl. Gradec), 2. Škrabl (Bežigrad), 3. Justin (Z'dežele Sankaku); do 63 kg: 1. Trstenjak (Z'dežele Sankaku), 2. Kajzer (Bežigrad), 3. Schuster (Bežigrad) in Koren (Bežigrad); do 70 kg: 1. Tavčar (GIB Šiška), 2. Ludvik (Z'dežele Sankaku), 3. Grabar (Z'dežele Sankaku) in Senekovič (Duplek); do 78 kg: 1. Pogačnik (Triglav Kranj), 2. Lobnik (Apolon Maribor), 3. Schweiger (Bežigrad); nad 78 kg: 1. Brolih (Bežigrad), 2. Norčič (Olimpija), 3. Tomažič (Oplotnica).

Nova lovorika za Gomboca

Državno prvenstvo – člani, do 60 kg: 1. Štarkel (Impol), 2. Prevolšek (Acron Sl. Gradec), 3. Denša (Partizan Ljutomer) in Šindič (Bežigrad); do 66 kg: 1. Trbovc (Z'dežele Sankaku), 2. Herkovič (Acron Sl. Gradec), 3. Furst Črtanec (Bežigrad) in Kavčič (Bežigrad); do 73 kg: 1. Gomboc (Bežigrad), 2. Kelava (Bežigrad), 3. Perkovič (Drava Ptuj) in Purnat (Bežigrad); do 81 kg: 1. Mecilošek (Bežigrad), 2. Vidmar (Bežigrad), 3. Vučina (Oplotnica) in Hojak (Bežigrad); do 90 kg: 1. Lackovič (Partizan Ljutomer), 2. Gostenčnik (Acron Sl. Gradec), 3. Vezjak (Branik Broker); nad 100 kg: 1. Kukovica (Branik Broker), 2. Vezjak (Branik Broker), 3. Dedič (Golovec); nad 100 kg: 1. Dragič (Impol), 2. Marinič (Branik Broker), 3. Šajher Kovačič (Branik Broker).

Maribor – S skoraj polletno zamudo, kateri je botrovala pandemija novega koronavirusa, so v mariborski dvorani Lukna v skladu z navodili Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) proti širitvi bolezni covid-19 uspešno spravili pod streho letošnje člansko državno prvenstvo v judu, ki je minilo brez večjih presenečenj. Favorizirani borci in borke so večinoma upravičili svoje vloge.V središču pozornosti je bila kajpak olimpijska prvakinja(Z'dežele Sankaku), ki je v podaljšku izenačenega finala kategorije do 63 kilogramov na zlato točko ugnala(Bežigrad), sicer reprezentantko v kategoriji nižje (do 57 kg), v zaključnem dvoboju moške kraljevske kategorije (nad 100 kg) pa je bil(Impol) boljši od(Branik Broker).V ženski konkurenci so se ob Trstenjakovi z zlatimi lovorikami ovenčale še(Olimpija, do 48 kg),(Acron Sl. Gradec, do 52 kg),(Acron Sl. Gradec, do 57 kg), Zarja Tavčar (GIB Šiška, do 70 kg),(Triglav Kranj, do 78 kg) in(Bežigrad, do 78 kg), v moški pa so se ob Dragiču na najvišjo stopnico zmagovalnega odra povzpeli tudi(Impol, do 60 kg),(Z'dežele Sankaku, do 66 kg),(Bežigrad, do 73 kg),(Bežigrad, do 81 kg),(Partizan Ljutomer, do 90 kg) in(Branik Broker, do 100 kg).Na državnem prvenstvu je sicer moči merilo 121 judoistov in judoistk iz dvajsetih klubov, največ kolajn pa so si izbojevali člani Bežigrada (tri zlate, štiri bronaste in osem bronastih). Sledijo Acron Slovenj Gradec (2 zlati, 4 srebrne), Z'dežele Sankaku (2 zlati, 1 srebrno, 2 bronasti), Impol (2 zlati, 1 srebrno), Branik Broker (1 zlato, 2 srebrni, 2 bronasti) itn.»Odličja so se tokrat na državnem prvenstvu porazdelila med klube iz vse Slovenije, tekmovanje pa je nakazalo tudi bližajočo se menjavo rodov. Reprezentanti so se morali namreč za sleherno zmago zelo potruditi,« je črto pod prvenstvo potegnil, strokovni direktor pri Judo zvezi Sloveniji (JZS). Naslednje tekmovanje za naše najboljše judoiste bo čez dober mesec turnir za grand slam v Budimpešti, kjer se bo po daljšem premoru nadaljeval lov na kvalifikacijske točke za nastop na olimpijskih igrah prihodnje leto v Tokiu.