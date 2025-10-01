Drzna napoved norveške zvezdnice: Sem več razredov nad Slovenko!

Vrhunska slovenska boksarka Ema Kozin je po dobrem mesecu dni v Lillestrømu spet od blizu zrla v oči svoji izzivalki Cecilii Braekhus, proti kateri bo to soboto v areni Nova Spektrum branila naslova svetovne prvakinje v supervelterski kategoriji po različicah WBC in WBO. Njuno današnje soočenje na novinarski konferenci je minilo precej bolj mirno kot avgusta, ko je norveška zvezdnica obtožila našo »princesko«, da se je boji in se ji izmika.

Toda Braekhusova (38 zmag, 9 s k. o., 1 neodločen izid, 2 poraza) le ni mogla povsem iz svoje kože. »Veliko boljša sem od Eme. Sem več razredov nad njo!« je med drugim poudarila norveška »prva dama«, ki ne dvomi o svojem uspehu. Prepričana je, da bo svojo blestečo športno pot sklenila z zmago. Obračun s 26-letno šampionko iz Šmartnega ob Savi bo namreč zadnji za Braekhusovo, ki je v nedeljo praznovala 44. rojstni dan.

Cecilia Braekhus je trdno odločena premagati Emo Kozin. FOTO: Andrew Couldridge/Reuters

Kozinova, ki ima v svoji poklicni statistiki 24 zmag ter po en neodločen izid in poraz, se na to v soboto ne bo ozirala. »Pričakujem težko borbo, toda verjamem v svoje sposobnosti in v svoj uspeh,« je dala naša boksarka jasno vedeti, da je ne zanima nič drugega kot zmaga.