Hokejisti moštva Vienna Capitals so v zaostali tekmi 6. kroga lige ICE premagali ljubljansko Olimpijo s 5:1 (2:1, 2:0, 1:0). Ljubljančlani so na Dunaju napadali začasno prvo mesto na razpredelnici regionalnega tekmovanja. A kljub nedeljski zmagi z Innsbruckom proti Dunajčanom, ki so izgubili na zadnjih sedmih tekmah zaporedoma, niso upravičili vloge favoritov. Še več, Dunajčani so bili prepričljivo boljša ekipa, saj so razmerje v strelih na gol dobili kar s 44:21.

V prvi tretjini sta Žana Usa premagala Konstantin Komarek in Shane Gerish, oba pa sta drug drugemu tudi asistirala. Vmes je Nikolai Mayer sicer poravnal na 1:1 za Olimpijo, a zmaji tokrat niso našli načina, da bi premagovali vratarja Dunaja Adama Reideborna. Odločitev o zmagovalcu je padla v 22. in 25. minuti, ko sta vlogo strelca in podajalca zamenjala Jakob Lilja in Scott Kosmachuk ter domačim priigrala prednost treh golov. Zmaji tokrat enostavno niso znali sestaviti svojih napadov in ostali brez gola tudi ob šestih poskusih z igralcem več na ledu. Tik pred zadnjim piskom sirene je končni izid postavil Senna Peeters.

Olimpija bo zahteven ritem po dnevu premora nadaljevala v petek na gostovanju v Beljaku, po novem prostem dnevu pa Ljubljančane čaka domača tekma proti Pustertalu.