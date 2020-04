Dunga za hrano, Xavi za bolnišnico

Ljubljana

Nadal in Đoković proti enajstim milijonom evrov

- Tudi najodličnejši športniki so na koncu le ljudje. In v obdobju epidemije koronavirusa je še toliko pomembnejši in plemenitejši njihov odziv. Seznam donatorjev sta dopolnila tudi nekdanji kapetan svetovnih nogometnih prvakov in pozneje selektor Brazilcevter upokojeni as BarceloneDunga je v Braziliji kot selektor združil donatorje in zbral deset ton hrane in 2000 plenic, ki jih bodo dostavili najbolj ogroženim ljudem od epidemije in revščine.»Delamo stvari, za katere nikoli nismo mislili, da jih bomo. Življenje nam je ponudilo priložnost, da postanemo boljši ljudje,« je sporočil Brazilec in pozval rojake, da pomagajo po svojih najboljših močeh.»Nismo še končali. Prispevki so še kako dobrodošli in potrebni. Ne smemo izgubljati časa,« je zapisal na družbenem omrežju Instagram.Katalonec Xavi, ki je trener v katarskem Al Saddu, se je pridružil kolegom, bratom»Pozivam tudi vse druge športnike, da darujejo toliko denarja, kot ga lahko,« je dejal Xavi.Teniški zvezdniksi je zadal cilj, da bo skupaj s svojo donacijo zbral 11 milijonov evrov, ki jih bo namenil boju proti koronavirusu. V kampanjo je privabil tudi velikega tekmeca in št. 1 z lestvice ATP. Z njegovo donacijo je Nadal že skoraj dosegel znesek. Srbu se je iskreno zahvali.»Velika hvala Novaku, ki se nam je pridružil #nuestramejorvictoria,« je na svoje instagram profilu zapisal 33-letni zmagovalec devetnajstih velikih slamov.Đokoviću, ki je pred dnevi s soprogo Jeleni svoji domovini podaril milijon evrov, se je zahvalil tudi v srbskem jeziku.