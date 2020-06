Đurić in Fabčič končala uspešni karieri

Ljubljana



Postal svetovljan



Ergometri niso isto

Dejan Fabčič je imel kot zdravnik vse manj časa za šport. FOTO: ZSIS

- Potem ko sta uspešna športnika invalida in udeleženca paraolimpjskih iger, plavalecin plavalec ter kajakašže pred tedni sporočila, da ne bosta več tekmovala, sta danes karieri tudi uradno končala.Đurić in Fabčič sta še enkrat pojasnila glavne vzroke za konec aktivnega udejstvovanja v športu, povedala pa tudi, da bosta skušala še naprej ostati povezana s športom.Đurić je nastopil na dveh paraolimpijskih igrah, leta 2012 v Londonu in 2016 v Riu. V Braziliji je za las ostal brez medalje s četrtim mestom na 200 in 50 metrov prosto, v Londonu je bil najvišje na petem mestu. Je pa tudi dvakratni svetovni prvak (v letih 2013 in 2018), v bogati zbirki ima še številne druge medalje."Ko se je zgodil ta 16. marec, sem počasi uvidel, da zadeve ne bodo preproste. Videl sem, da ne bi bil več zmožen celotnega trenažnega procesa. In če ne moreš sodelovati pri tem z vsem srcem, je bolje, da svoje mesto prepustiš tistim, ki imajo več motiva," je neposredni vpliv koronakrize na odločitev pojasnil Đurić.Med krizo je imel čas tudi za razmislek o tem, kaj mu je ukvarjanje s športom prineslo: "Spoznal sem ogromno pozitivnih ljudi, šport mi je ogromno dal. Iz vaškega fantiča sem se razvil v svetovljana, prepotoval sem ves svet ... Mislim, da sem lahko ponosen na svoje dosežke," je še dodal 31-letni plavalec iz Brezij.Fabčič je pojasnil, da Đuričeva odločitev ni neposredno vplivala nanj. "Hotel sem končati že lani. A za letos smo imeli zelo dober program, mislim, da bi bila uvrstitev v Tokio realna. Korona je vse podrla, malo sem sprva še treniral na ergometrih, a ni isto," je pojasnil Fabčič, ki je kot zdravnik imel vse manj časa za šport, med koronakrizo pa je ugotovil, da si želi več časa posvečati družini.Fabčičeva športna zgodba je zanimiva tudi zato, ker je bil uspešen v dveh panogah. Prva kariera je bila plavalna, ko je med drugim leta 2008 nastopil tudi na igrah v Pekingu in bil šesti na 100 m prsno. Po študiju je nato končal ta del športne kariere, a ga je šport spet premamil in leta 2013 je sedel v kajak.Ob pomoči Kajakaške zveze Slovenije je bil vodilni v športu parakajakašev v Sloveniji, nastopil je tudi na igrah v Riu 2016 in bil šesti v sprintu.Zanimivo pa je, da se zdaj loteva še tretjega športa. "Začel sem se ukvarjati z lokostrelstvom. Ne vem, kam me bo to pripeljalo. Za zdaj je bolj ljubiteljsko, me je pa pritegnilo. In ima veliko prednost, ker lahko treniram doma na travniku za hišo, pa še v družbi hčerke, ki tudi trenira, lahko združim prijetno s koristnim."