Slovenija ima novo izjemno potapljačico

Komaj 25-letna Mojca Haberman, članica mariborskega Športnega društva H2O Team, je na nedavnem svetovnem prvenstvu presenetila potapljaško skupnost in se s serijo neverjetnih potopov uvrstila med najboljše proste potapljačice na svetu.

Njena vsestranskost in pripravljenost sta prišli do izraza v dveh najzahtevnejših disciplinah. V disciplini konstantne obtežitve z dvema plavutkama se je potopila 90 metrov globoko in osvojila izjemno peto mesto.

S svojimi dosežki je Mojca Haberman postavila nov mejnik v zgodovini slovenskega potapljanja na vdih. FOTO: Federico Buzzoni

Svoj uspeh je nadgradila še v disciplini z monoplavutjo, kjer je dosegla globino 93 metrov in tekmovanje končala na odličnem sedmem mestu.

S tema rezultatoma je dokazala, da se lahko kosa z najboljšimi in najbolj izkušenimi potapljačicami na svetu.

Dva državna rekorda v enem tekmovanju

Petindvajsetletnica je v disciplini prostega potopa poskrbela za nov mejnik v zgodovini slovenskega potapljanja na vdih. Najprej je postavila nov slovenski državni rekord, ko se je spustila na –76 metrov, nato pa je v naslednjem poskusu lastni rekord še izboljšala in dosegla kar 78 metrov.

V disciplini z monoplavutjo je dosegla globino 93 metrov. FOTO: Federico Buzzoni

Po uspešno zaključenem prvenstvu ni skrivala zadovoljstva nad doseženim.

»Zelo sem vesela nad napredkom v letošnji sezoni in doseženimi rezultati. Dva nova državna rekorda in veliko osebnih rekordov v zadnjem obdobju so lep pokazatelj, da še nisem dosegla svojih meja,« je povedala slovenska šampionka in odločno napovedala prihodnost: »Če se bo sezona sklenila po načrtu, nameravam še letos izboljšati svoje trenutne rekordne globine.«