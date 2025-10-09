Dvakratni svetovni prvak v reliju naznanil presenetljiv konec kariere

Izjemni finski reli voznik Kalle Rovanperä je naznanil, da končuje kariero v svetovnem prvenstvu (WRC). Najmlajši dvakratni prvak v zgodovini športa se bo posvetil drugim izzivom na štirih kolesih, je sporočil na družabnih omrežjih.

Rovanperä, ki je svetovni prvak postal v sezonah 2022 in 2023, je v WRC-ju debitiral kot najstnik. »Ta odločitev ni bila lahka, a vem, da je prava zame, saj želim slediti drugim sanjam v motošportu,« je zapisal. Tudi njegov oče Harri Rovanperä je bil izjemen voznik, ki je ljubezen do dirkanja prenesel na svojega sina.

»V reli sem se zaljubil že kot otrok in imel sem srečo, da sem odraščal ob legendah in idolih ter dobil priložnost, da sem začel voziti zelo mlad. Moje sanje so bile postati dirkač WRC, zmagati na reliju in nekoč postati svetovni prvak. Zelo sem ponosen, da sem vse te cilje tudi dosegel. Ta šport me je oblikoval in mi pomagal razviti številne spretnosti, zato odhajam z globoko hvaležnostjo,« je čustveno opisal svojo športno pot.

Kalleja Rovanpero so mnogi označili za čudežnega dečka finskega relija. FOTO: Red Bull

Zahvalil se je svojemu sovozniku Jonneju Halttunenu, s katerim sta dirkala vse od leta 2017. »Njegovo neomajno delo in prijateljstvo sta bila ključna za najin uspeh,« pravi Rovanperä. Finec, ki je začetek meseca dopolnil 25 let, bo prihodnje leto s Toyoto nastopal v najprestižnejši japonski kategoriji enosedežnih avtomobilov – prvenstvu Super Formula.

Še vedno se sicer bori za naslov svetovnega prvaka, v skupnem seštevku zaseda tretje mesto. Z 224 točkami je na prvem mestu Francoz Sébastien Ogier, le dve točki za njim pa zaostaja Britanec Elfyn Evans. Rovanperä ima 203 točke, do konca sezone pa so le še tri preizkušnje.