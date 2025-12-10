Dvakratni svetovni prvak v reliju zamenjal šport, ognjeni krst za pozabo

Dvakratni svetovni prvak v reliju Kalle Rovanperä je po minuli sezoni zamenjal šport in prestopil v razred super formula, kjer bo odslej dirkal z bolidi. A njegov ognjeni krst je bil vse prej kot uspešen, saj je Finec že na prvem uradnem testiranju v Suzuki hitro zaključil z dirkanjem.

Tridnevno testiranje se je končalo po nekaj urah, ko je petindvajsetletnik začutil simptome benigne paroksizmalne pozicijske vrtoglavice, ki prek notranjega ušesa vpliva tudi na ravnotežje in vid. Zdravniki so mu tako za prihodnjih nekaj dni prepovedali vožnjo.

»Zares sem razočaran, saj nismo imeli prave priložnosti za test, razen današnjega jutranjega aerodinamičnega testa. Zdaj je čas za okrevanje in osredotočanje na naslednje vožnje,« je na družabnih omrežjih zapisal Finec, ki tako ni prevozil omembe vrednega hitrega kroga.

Na današnjem testiranju je bil najhitrejši japonsko-brazilski voznik Igor Fraga, ki je za dobri dve stotinki ugnal domačina Kenta Jamašita. Vozil je tudi nekdanji voznik formule 1 Jack Doohan, ki se ni izkazal, zaradi nesreče je dan končal predčasno.