Dve kolajni za mlado slovensko šahistko na svetovnem prvenstvu

V zaključku iztekajočega leta so praviloma v ospredju hitre discipline v šahu. Vrhunec bo spet predstavljalo svetovno prvenstvo v pospešenem in hitropoteznem tempu za člane in članice, ki ga letos v tradicionalnem terminu od 26. do 30. decembra gosti katarska prestolnica Doha. Poleg atraktivnih bojev s praktično vsemi najboljšimi igralkami in igralci na svetu naš čaka tudi odločitev o zadnji neznanki, ki ostaja odprta v povezavi z aktualnim ciklusom FIDE za svetovno prvenstvo.

Medtem ko je že znanih vseh osem udeležencev kandidatskega turnirja konec marca in v prvi polovici aprila prihodnje leto, pa je v ženski konkurenci še vedno na voljo eno prosto mesto. Pripadlo bo najvišje uvrščeni igralki v seštevku uradnih turnirjev lanskega in letošnjega leta, na prvenstvih v obeh disciplinah pa je v igri še veliko točk, kar zagotavlja nepredvidljiv razplet do samega konca.

Po lanskem kontroverznem dogajanju v New Yorku bo znova v ospredju pozornosti številka ena vseh uradnih lestvic, Norvežan Magnus Carlsen. Letos je spet kot po tekočem traku nizal zmage na najmočnejših turnirjih, na katerih je nastopil, prvenstvi v hitrih disciplinah pa tudi zanj predstavljata poseben izziv. Štirikrat doslej je že osvojil dvojno krono, nazadnje predlani, v luči številčne konkurence starih znancev in vedno boljših mladih izzivalcev, lačnih lovorik, pa je vsak nov naslov vse prej kot samoumeven.

Magnus Carlsen je, vsaj kar pritiče uradne lestvice, ta hip najboljši šahist na svetu. FOTO: Mahmud Hams/AFP

Lani je tako v pospešenem tempu povsem pogorel, v hitropoteznem pa si je po enem od kontroverznih zapletov na koncu delil prvo mesto z Rusom Janom Nepomnjaščijem. V ženski konkurenci gre pričakovati obračun med Indijkami in Kitajkami s svetovno prvakinjo Ju Wenjun na čelu, v boju za sam vrh pa bi lahko videli še Rusinji Gorjačkino in Lagno ter Kazahstanko Asaubajevo, ki je pred začetkom v najboljšem položaju za zadnje prosto mesto na kandidatskem turnirju.

Medtem ko slovenskih predstavnikov in predstavnic v Dohi ne bo, pa so nas s svojimi nastopi razveselili na svetovnem prvenstvu v hitrih disciplinah za mladince, ki je pretekli teden potekalo v Antalyji. Posebej je blestela 14-letna Postojnčanka Anja Beber, ki je v konkurenci do 15 let osvojila srebrno kolajno v pospešenem in bronasto v hitropoteznem tempu. To sta bili njeni druga in tretja uvrstitev na stopničke mednarodnih prvenstev v letošnjem letu, saj je bila tretja tudi na evropskem hitropoteznem prvenstvu v svoji starostni kategoriji.

Znova je dokazala, da se odlično znajde v hitrejših disciplinah, v katerih je povsem enakovredna vrstnicam iz svetovnih velesil, kot so Uzbekistan, Kazahstan in Rusija, ki so bile ob gostiteljici prvenstva najuspešnejše države po številu osvojenih naslovov in kolajn. Anja je letos prvič nastopila tudi v članski reprezentanci na srednjeevropskem pokalu, za nadaljnji preboj med naše najboljše igralke pa ji manjka le še nekaj stanovitnosti in čvrstosti v igri.

Na prvenstvu za mlade v Antalyji je nastopilo več kot 300 mladih iz 33 držav, od naših predstavnikov pa sta bila blizu uvrstitvi na stopničke še Matic Lavrenčič do 17 let, ki je po zapravljenih priložnostih v pospešenem tempu končal na sedmem mestu, in Ema Jakša do 11 let, ki je v najhitrejši disciplini po dodatnih kriterijih pristala na nehvaležnem 4. mestu. Skupni števec sila uspešnega leta za naše mladinke in mladince na uradnih mednarodnih prvenstvih se je tako ustavil pri šestih odličjih, tri so osvojili v standardnem, tri pa v hitrejših tempih.