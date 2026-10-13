Tofant in Tokić zanesljivo v glavnem delu evropskega prvenstva

Tretji dan evropskega prvenstva v namiznem tenisu v Stožicah se je začel po slovenskih željah. V posamezni konkurenci sta Ana Tofant in Sara Tokić zanesljivo preskočili tudi drugo kvalifikacijsko oviro in se uvrstili na glavni del turnirja. Tam se jima z nekaj sreče lahko pridruži tudi Katarina Stražar.

Ana Tofant je po zmagi proti Nizozemki Emine Ernst s 3:1 včeraj popoldne danes še bolje opravila z drugim dvobojem v skupinskem delu tekmovanja in je s 3:0 odpravila Španko Elviro Rad, s katero je v zadnjem obdobju odigrala kar nekaj srečanj. Z le enim oddanim nizom se je Tofant zanesljivo prebila v glavni del tekmovanja v konkurenci posameznic.

Brez izgubljenega niza se je v glavni del tekmovanja izjemno zanesljivo prebila tudi evropska podprvakinja do 21 let, Sara Tokić, danes je s 3:0 odpravila še Čehinjo Hanko Kodet in tako že lahko pogleduje proti večernemu žrebu.

Sloveniji se lahko še vedno nasmehne sreča

Z optimizmom bo tja pogledovala tudi selektorica naših igralk, Vesna Ojsteršek, saj bi se Slovenkam morebiti lahko nasmehnila sreča in bi kot srečna poraženka na glavni turnir prišla tudi Katarina Stražar. Z drugim mestom v svoji skupini bo namreč v žrebu med 31 tekmovalkami, da se kot srečna poraženka prebije med 64 najboljših igralk letošnjega evropskega prvenstva.

Zvečer Saro Tokić in Ano Tofant čaka še dvoboj v konkurenci dvojic, kjer bosta lovili preboj med najboljših 16, tako kot v zadnjem dvoboju dneva ob 20:45 uri tudi Darko Jorgić in Deni Kožul, za katera bo to prvi dvoboj na domačem prvenstvu v Stožicah.

Še pred tem bo preboj na glavni del turnirja posameznikov lovil Brin Petrovski Vovk, popoldne se bo s tretjo tekmo v skupinskem delu tekmovanja od turnirja v Stožicah poslovil Miha Podobnik.