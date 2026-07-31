Dvojni slovenski preboj v polfinale, manj veselja za Žveglja in Brgleza

Slovenska skifista Filip Matej Pfeifer in Nina Kostanjšek sta se na evropskem prvenstvu v veslanju, ki se je danes začelo v italijanskem Vareseju, prebila v sobotni polfinale. Isak Žvegelj in Jakob Brglez bosta v dvojcu brez krmarja nastopila v finalu B.

Kostanjškova in Pfeifer med najboljših dvanajst

Športna sreča se je v Italiji nasmehnila predvsem olimpijki iz Pariza Nini Kostanjšek, ki je v uvodni predtekmovalni skupini zasedla peto mesto, dosežek 7:38,21 pa je vendarle zadostoval za sobotno dvanajsterico, ki se bo borila za finale.

V moški konkurenci je bil Pfeifer v svoji skupini četrti, po času pa je brez težav napredoval v polfinale.

Več sta od evropskega prvenstva pričakovala blejski olimpijec Žvegelj in Mariborčan Brglez, ki pa sta v osrčju Lombardije v svoji skupini pristala na tretjem mestu. Zaradi majhnega števila čolnov sta s skupno sedmim dosežkom kot najhitrejša pristala v finalu B, saj polfinala v tej disciplini ni.