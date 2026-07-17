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Dvomi, da bo to uspelo še kateremu od Slovencev

Žiga Lin Hočevar o visokih ciljih za SP v slalomu na divjih vodah v Oklahomi, tamkajšnji progi, premajhnemu posluhu pristojnih na kajakaški zvezi ...
Žiga Lin Hočevar ne skriva, da si želi enkrat postati svetovni prvak. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo
Galerija
Žiga Lin Hočevar ne skriva, da si želi enkrat postati svetovni prvak. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo
Miha Šimnovec
17. 7. 2026 | 05:00
7:16
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Ko je Žiga Lin Hočevar konec maja v Tacnu zmagal v kajakaškem krosu, je poskrbel za svojevrsten podvig – na oder za najboljše slalomiste na divjih vodah na svetu se je zavihtel še v tretji disciplini po kanuju in kajaku. Visoko bo meril tudi na letošnjem tekmovalnem vrhuncu – svetovnem prvenstvu, ki ga bo med 20. in 25. julijem gostila Oklahoma. Čeprav priznava, da bi bil vesel katerekoli kolajne, ostaja njegova največja želja osvojitev naslova svetovnega prvaka.

Izjemno nadarjeni slalomist na divjih vodah je letos naredil še velik korak naprej v krosu. Napredek ni bil naključen, temveč plod sistematičnega dela in številnih sprememb v pripravah.

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Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

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NogometSP 2026TourKolesarstvoKošarkaZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

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GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

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