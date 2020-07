Dvomi, da se bo avgusta nadaljeval svetovni pokal

Ljubljana



Vse skupaj posiljeno

Vse po načrtu

Korošica je s trenutno formo zelo zadovoljna. FOTO: Uroš Hočevar



Razočaranje zaradi OI

- Aktualna trikratna svetovna prvakinjaje prepričana, da je načrt Mednarodne zveze za športno plezanje, ki želi svetovni pokal nadaljevati avgusta v Briançonu, preveč optimističen. Garnbretova se skupaj s kolegi in kolegicami pripravlja, kot da sezona normalno poteka. Reprezentanti so formo pokazali v torek na treningu v Kopru.Mednarodna federacija za plezalni šport IFSC načrtuje tekmo svetovnega pokala v težavnosti 21. in 22. avgusta v Briançonu, kar bi bila sploh prva mednarodna tekma najvišje kakovostne ravni v letošnji sezoni, ki jo je zaznamovala pandemija novega koronavirusa."Če bo res ta tekma na programu, seveda planiram iti tja. A ..., ponavadi sem vedno zelo optimistična, zdaj sem pa malo pesimistična glede teh tekem. Ne vemo, kdo bo lahko prišel na tekmo, pa tudi brez gledalcev ne bo tistega pravega tekmovalnega vzdušja. Bo v bistvu to bolj prijateljska tekma," je dejala Garnbretova."Vsi vemo, kaj je Briançon, ima tradicijo. Zato se bojim, da bo vse skupaj nekoliko smešno. Si želim nazaj na tekme, priti nazaj v tekmovalni ritem svetovnega pokala. Ampak se mi zdi, da bo vse skupaj posiljeno. Radi bi naredili svetovni pokal, samo za to, da bo, kar je tako-tako," razmišlja najboljša slovenska športna plezalka."Mogoče bi bilo bolje razmisliti, da bi kakšne tekme imeli bolj proti koncu leta, ko se bodo, upam, umirile razmere, da bi takrat začeli s svetovnim pokalom, ampak mislim, da avgusta to še ne bo mogoče," je dejala Garnbretova.Svetovna federacija želi od avgusta do decembra izpeljati šest tekem, eno v Evropi, eno v ZDA, eno v Južni Koreji in tri na Kitajskem. Te tekme, če jih bodo izpeljali, bodo svetovni pokal samo po imenu, saj ne bodo štele za točkovanje, po koncu tudi ne bodo razglasili zmagovalcev posameznih seštevkov, vprašanje tudi, ali bodo zaradi potovalnih omejitev lahko na teh tekmah nastopili tekmovalci z drugih celin.V Plezalnem centru v Kopru so se v torek zbrali člani slovenske reprezentance v športnem plezanju in se prvič po koronskem premoru pomerili na treningu v balvanskem plezanju s tekmovalnim pridihom.je bila na tej simulaciji prave balvanske tekme za en poskus boljša od svetovne balvanske prvakinje."Ta trening ni bil noben pokazatelj moje forme. S treningom sem zelo zadovoljna. S trenerjemsva si zadala načrt in mislim, da gre vse po planu. Če bi bile olimpijske igre letos, bi zdaj samo še tempirala formo do avgusta. S formo sem zelo zadovoljna. Super pa se je bilo znova družiti na treningu in tekmovati," je dejala Korošica."Veliko sem delala na hitrosti. To je res moj velik cilj, da naredim en velik korak naprej tudi v hitrostnem plezanju, tudi s plezanjem balvanskih in težavnostnih smeri sem zadovoljna," je omenila Garnbretova, ki je imela letos edino priložnost za primerjavo s konkurenco marca na ekshibicijski balvanski tekmi v Nemčiji, preden so zaradi pandemije odpadle vse naslednje tekme.Zaradi covida-19 je uresničitev olimpijskih sanj morala prestaviti za še eno leto. "Sploh ne razmišljam o tem, da bi bile olimpijske igre še enkrat odpovedane. Kajti, če bodo odpovedane še enkrat, potem jih tudi ne bo," doda Garnbretova."Če bodo OI še enkrat odpovedane, bom zelo razočarana, ker moja forma je tam, kjer mora biti. To so moje želje, sanje, si sploh ne upam razmišljati o temu, da OI ne bi bilo," je poudarila Garnbretova.