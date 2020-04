E-šport  bliže olimpijski družini

Ljubljana

E-šport je iz leta v leto bolj priljubljen med mladimi, zato je že pod pod budnim očesom MOK. FOTO: Reuters



Preložitev OI povzročila več sto milijonov evrov stroškov

- Predsednik Mednarodnega olimpijskega komiteja (Moka)je v odprtem pismu pozval olimpijsko gibanje po svetu, da naj sodeluje pri pripravi novega koledarja športnih tekmovanj. Prvotni je zaradi pandemije novega koronavirusa ter zaustavitve športa povsem porušen.»Povsem jasno je, da nihče izmed nas verjetno ne bo mogel izvesti vseh aktivnosti, načrtovanih pred krizo. Zato moramo vsi natančno pogledati, katere so prednostne in vse skupaj prilagoditi novim razmeram. Tudi finančni pritisk nam narekuje prilagoditev, kar velja tako za Mok, mednarodne panožne zveze in organizacijske komiteje tekmovanj,« je zapisal 66-letni Bach.Bach je zato predlagal »posvetovanja med vsemi pod vodstvom izvršnega odbora in skupščino Moka«. Dodal je, da njegova administracija pripravlja rebalans proračuna Moka in prednostne naloge.Že v sredo je dodatne stroške, ki jih bo imel Mok zaradi prestavitve poletnih olimpijskih iger v Tokiu iz letošnjega na naslednje leto, ocenil na več sto milijonov evrov. V pismu je dodal, da stroški še niso natančno opredeljeni, bo pa Mok prispeval svoj delež.»Glede socialne distance, ki jo zahteva ta zdravstvena kriza, moramo pogledati tudi naš odnos do e-športa. Nekatere mednarodne športne zveze so bile že zelo iznajdljive pri uporabi sodobne tehnologije in pripravi tekmovanj na daljavo. Na tem moramo delati in izkoristiti te nove izzive in priložnosti,« je omenil Bach.»Izkoristimo priložnost, poenotimo se, da s kreativnim načinom dela pridemo iz te krize še močnejši kot kdaj prej. Svet po koronavirusu bo potreboval šport in mi smo pripravljeni, da prispevamo v skladu z našimi olimpijskimi vrednotami,« je končal Nemec.