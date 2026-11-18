Dolgoletni prvi mož formule 1 Bernie Ecclestone je bil v nedavnem intervjuju za Sky Germany kritičen do obnašanja sedemkratnega svetovnega prvaka Lewisa Hamiltona in je prepričan, da bi moral začeti razmišljati o koncu tekmovalne kariere. Obenem je izpostavil, da Ferrari v ekipi potrebuje jasno hierarhijo.

»Ko sede v dirkalnik, da bi začel dirko, se že pred prvim ovinkom pritožuje in jamra zaradi vsega. Približuje se starosti, ko bo moral razmisliti o upokojitvi,« je bil jasen 96-letnik, ki je v preteklosti dejal, da bi se moral Britanec umakniti že pred nekaj časa. Hamilton je v letošnji sezoni zbral 261 točk, eno zmago in sedem uvrstitev na zmagovalni oder. V skupnem seštevku je na četrtem mestu, a pred moštvenim kolegom Charlesom Leclercom.

»Leclerc je človek Ferrarija. Hamilton pa je prišel in poskušal spremeniti način delovanja Ferrarija. Zdaj je zanj kot posameznika že prepozno, da bi to storil,« je pojasnil odnos med obema dirkačema, ki sta se med veliko nagrado Mehike zapletla v spor. Po mnenju Ecclestona italijanska ekipa ne potrebuje dveh zvezdnikov.

Lewis Hamilton naj bi imel pogodbo s Ferrarijem do leta 2027. FOTO: Amanda Perobelli/Reuters

»Ferrari potrebuje jasno določenega prvega dirkača. Za ekipo je veliko bolje, da ima pravega prvega dirkača in zelo sposobnega drugega dirkača, ki ne poskuša biti prvi, ampak se zaveda, da je drugi,« je poudaril. Britanec naj bi ob prihodu v Ferrari podpisal večletno pogodbo, ki naj bi trajala do konca leta 2027.