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Drugo

Ecclestone v težavah, zaradi puške so ga pridržali na letališču

Dolgoletnega šefa formule 1 Bernieja Ecclestona so pridržali na Portugalskem.
Zaradi neregistriranega orožja se je v težavah znašel že pred štirimi leti. FOTO: Leonhard Foeger/Reuters
Galerija
Zaradi neregistriranega orožja se je v težavah znašel že pred štirimi leti. FOTO: Leonhard Foeger/Reuters
T. E.
8. 9. 2026 | 08:01
8. 9. 2026 | 08:08
1:41
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Nekdanjega prvega moža formule 1 Bernieja Ecclestona so policisti pridržali na portugalskem letališču, potem ko so odkrili, da je v državo prispel brez potrebne dokumentacije za svojo puško. Petindevetdesetletnik je za tiskovno agencijo Reuters pojasnil, da je šibrovko prinesel zaradi tekmovanja v streljanju na glinaste golobe.

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»Vse, kar se je zgodilo, je, da sem v državo prinesel pištolo, ki sem jo v Švici uporabljal za streljanje na glinaste golobe, da bi na Portugalskem streljal na glinaste golobe na kraju, kjer so ta vikend prirejali nekakšno ekshibicijo,« je pojasnil. Reuters je poročal, da je Ecclestone prestal carinsko kontrolo, nato pa so policisti zahtevali, naj predloži ustrezne papirje za puško. 

Zatem je njegova žena Fabiana Flosi v spremstvu carinskega uradnika odšla v Lizbono, kjer je šibrovko predala pristojnim oblastem. »Torej, zdaj smo vse to prestali in ljudje v Lizboni imajo pištolo,« je povedal Britanec. »Podpisal sem nekaj dokumentov, kot so želeli.«

Pridržali so ga tudi pred štirimi leti, ko so na na brazilskem letališču pri njem odkrili neregistrirano pištolo. Takrat je razložil, da za orožje nima streliva in da ni vedel, da je pištola v njegovi prtljagi.

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Bernie Ecclestoneformula 1Portugalskastreljanje na glinaste golobe

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Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

Šport

NogometKolesarstvoVueltaKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

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