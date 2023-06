Ekipa še bolj povezana, igra s še več samozavesti

V nadaljevanju preberite:

Slovenska odbojkarska reprezentanca v letošnji ligi narodov kljub porazu na zadnji tekmi drugega turnirja v francoskem Orleansu proti Braziliji z 1:3 (-23, 21, 24, 21) še vedno pluje proti zaključnemu turnirju v poljskem Gdansku. Tam bo nastopilo sedem najboljših izbranih vrst od šestnajstih sodelujočih, seveda tudi gostiteljica Poljska. Slovenski odbojkarji na uradni tekmi še niso premagali po trikrat olimpijskih in svetovnih prvakov Brazilcev, po hudem boju so jim morali priznati premoč tudi tokrat. S tem so vpisali drugi poraz v tej sezoni lige narodov, izgubili so še proti Bolgariji na prvem turnirju na Japonskem. Zanimivo, to je edina zmaga Bolgarov v letošnjem tekmovanju. Varovanci slovenskega selektorja Gheorgheja Creţuja imajo ob dveh neuspehih šest zmag in so pri vrhu razpredelnice.