Ekscentrični zvezdnik kloniral poginulega družinskega psa

V ameriškem nogometu je Tom Brady ikona, tovarna denarja in naslovov prvaka, šest jih je osvojil z New England Patriots, sedmega pa v dresu Tampa Bay Buccaneers. Po koncu igralske kariere je za kar 37,5 milijona dolarjev letno postal analitik TV mreže Fox, je tudi delni lastnik moštva Las Vegas Raiders.

Brady je tudi velik ljubitelj psov in malo preden je pitbul Lua leta 2023 poginil, je s podjetjem Colossal Biosciences naredil načrt za kloniranje ljubljenčka. Lui so odvzeli kri in kasneje ustvarili klon psa, ki je danes član Bradyjeve družine. »Obožujem živali, za našo družino so neprecenljive. Nekaj let nazaj sem sodeloval s podjetjem Colossal in z neinvazivno metodo odvzema krvi so ustvarili klon mojega psa,« je povedal Brady v intervjuju za revijo People.

Brady in Robert Kraft, lastnik franšize, s katero je dosegel največje uspehe v karieri. FOTO: Paul Rutherford/Reuters

Nekdanji podajalec ni edini zvezdnik s takšno željo. Leta 2017 so pri podjetju Viagen Pets klonirali tudi Samantho, psa Barbare Streisand, tik preden je poginila, isto podjetje je leta 2022 ustvarilo dva nova pasja mladička, ko se je izgubil pes Paris Hilton z imenom Diamond Baby.

Brady se je tokrat res znašel v nenavadni druščini.