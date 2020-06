Ema Kozin čez poltretji mesec za sanjski šampionski pas

Ljubljana – Slovenska boksarska šampionka Ema Kozin se bo 5. septembra v Donauwörthu borila za 20. profesionalno zmago. Na spektaklu na Bavarskem bo »princeska«, kakor so ji nadeli vzdevek, branila naslov svetovne prvakinje v srednji kategoriji po različici WBF. Kot vse kaže, bo takrat boksala tudi za šampionski pas uglednega združenja WBC.



»Pred dnevi smo od Malteja Müllerja Michaelisa, predsednika ženskega boksa pri WBC, pridobili garantno pismo, s katerim nam zagotavlja, da se bo Ema 5. septembra potegovala za sanjski naslov,« je veselo novico sporočil Rudolf Pavlin, trener 21-letne boksarke iz Šmartnega ob Savi, ki bo čez poltretji mesec prekrižala pesti z izkušeno Urugvajko Chris Namus (25 zmag, 8 s k. o., 5 porazov).



V taboru Kozinove, ki že mesec dni trdo gara pod vodstvom Pavlina in Redža Ljutića, se nadejajo, da se bo Müller Michaelis tokrat držal dogovora in da ga ne bo prelomil, kakor ga je oktobra lani, ko je borba za šampionski pas združenja WBC padla v vodo. »To bo Emina najtežja borba na dosedanji športni poti, vendar ne dvomim, da se bo stoodstotno žrtvovala za uspeh,« je o novi zmagi svoje varovanke že vnaprej prepričan Pavlin.