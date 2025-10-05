Ema Kozin zlepa ne bo pozabila besed norveške prve dame

V nadaljevanju preberite:

Čeprav je najuspešnejša slovenska (profesionalna) boksarka Ema Kozin izgubila obračun s Cecilio Braekhus, si ni imela česa očitati. Kot je sama povedala, je na spektaklu v Lillestrømu pri Oslu dala vse od sebe in nudila dostojen odpor norveški »prvi dami«, ki je izkoristila prednost domačega terena, unovčila bogate izkušnje in svoj poslovilni dvoboj oziroma Zadnji gong (The Final Bell), kakor so ga poimenovali prireditelji, odločila sebi v prid po točkah s 97:93, 96:94 in 98:92.

Po razglasitvi 39. zmage (v poklicni statistiki ima tudi en neodločen izid in dva poraza) je Braekhusova padla na kolena in le s težavo zadrževala solze ...