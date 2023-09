Emmanuel Macron Rusom ne bi dovolil tekmovati pod zastavo svoje države

Francoski predsednik Emmanuel Macron je v sredo v intervjuju za francoski športni časopis L'Equipe zatrdil, da ruske zastave ne sme biti na olimpijskih igrah v Parizu prihodnje leto v času, ko Rusija izvaja vojne zločine, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Na vprašanje o morebitni prisotnosti ruskih športnikov, ki bi tekmovali kot nevtralni, je Macron dodal: »Upam, da je to vestna odločitev v olimpijskem svetu. Država gostiteljica ni tista, ki mora odločati o tem, kaj naj stori Mednarodni olimpijski komite (Mok). Thomasu Bachu popolnoma zaupam.«

Športniki iz Rusije in Belorusije se od ruske invazije na Ukrajino februarja 2022 soočajo s sankcijami v številnih športnih panogah. Kljub vojni je Mok priporočil, da lahko ruski in beloruski športniki na mednarodnih tekmovanjih tekmujejo pod nevtralno zastavo.

Ruski športniki bodo v najboljšem primeru prihodnje leto v nastopili na olimpijskih igrah pod zastavo Mednardonega olimpijskega komiteja. FOTO: Fabrice Coffrini/AFP

»Pravo vprašanje, ki ga bo moral olimpijski svet rešiti je, kakšno mesto nameniti tem ruskim športnikom, ki se včasih celo življenje pripravljajo na tekmovanje, lahko pa so tudi žrtve tega režima,« je še dodal predsednik: »Mok mora sprejeti odločitev, ki bo poštena in razumljiva Ukrajincem. To je ravnotežje, ki ga bomo morali doseči.«