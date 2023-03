Ena Slovenka že v finalu EP v Istanbulu, sledijo novi izzivi

Maruša Mišmaš Zrimšek (Mass) se je na 37. dvoranskem evropskem prvenstvu v atletiki, ki se je začelo v Istanbulu, zanesljivo, po mestih uvrstila v petkov finale na 3000 m ob 18.18 po slovenskem času. Anita Horvat (Velenje) je v prvem krogu kvalifikacij teka na 800 m zmagala v skupini in se uvrstila v polfinale, ki bo v soboto ob 17.15.

Horvat ima tretji izid sezone v Evropi in je v ožjem krogu favoritinj za medalje. Najboljša je bila v drugi skupini in je s 2:03,06 dosegla skupno četrti izid med vsemi. »Zadovoljna sem. Vedela sem, da moram teči v ospredju, da se kje ne zapletem. Kvalifikacije so zame vedno najtežje, to je sedaj za mano. V petek je dan odmora za regeneracijo, v soboto pa me čaka polfinale. Pogrešam malo več gledalcev, upam, da bodo v naslednjih dnevih tribune bolj polne. Pred EP sem napovedala medaljo, to je še vedno moj cilj. A bo prej treba uspešno nastopiti v polfinalu,« je povedala Anita Horvat.

Prvi med Slovenci nastopil Jan Vuković

Mišmaš Zrimšek je bila peta v prvi skupini kvalifikacij, z 8:58,71 je imela tudi skupno peti čas. »Super je bilo, kmalu je nastala skupina šestih, šest se jih je iz skupine šlo v finale. Na koncu sem bila kar malce zmedena, da se ne bi kaj uštela, ker so se tudi tekmece v finišu začele prehitevati. Za vsak slučaj sem pospešila in prehitela eno tekmovalko. Sicer pa sem bila zelo umirjena v celotnem teku, ker smo imele precej prednosti. Umirjeno sem tekla na 6. mestu. V finalu pričakujem hiter tek in si želim čim boljše uvrstitve.«

Lia Apostolovski FOTO: Kai Pfaffenbach/Reuters

V kvalifikacijah skoka v višino je izpadla Lia Apostolovski (Mass), dosegla je 13. izid z 1,82, metra. »Včasih se skoki tudi ne sestavijo tako, kot si želim. Moj prvi poskus na 1,87 metra je bil najboljši. To je višina, ki mi običajno ne povzroča težav. Žal se mi tokrat ni izšlo, a vem, da sem to sposobna skočiti in mi bo to dalo nov zagon.«

Skupaj je prvi dan EP nastopilo sedem slovenskih predstavnikov od 12-članske ekipe. Na 800 m sta tekli tudi Veronika Sadek (AADS), ki je bila 17. z 2:04,78, in Jerneja Smonkar (Velenje), ki je zasedla 24. mesto z 2:06,96. Prvi članski nastop na veliki tekmi je opravila Sadek in izjemno finiširala. »Želela sem biti čim bolj v ospredju, a sem naredila precej napak in so me tekmice zapirale. A sem iztisnila vse iz sebe na koncu. Ta nastop mi bo dal dodatno motivacijo, tudi dvoranske tekme so mi zelo všeč.«

Povsem pa je v zadnjem krogu popustila Smonkar. »To ni bil moj dan, nisem se počutila dobro že na ogrevanju. Dobro sem sicer začela, bilo je kar precej prerivanja, a sem bila v ospredju kar dolgo. Želela sem ostati čvrsta tudi v zaključku, ampak mi ni šlo.«

Tina Šutej FOTO: Lukas Barth/Reuters

Prvi med Slovenci na tem prvenstvu je od Slovencev nastopil Jan Vuković (Kladivar) na 800 m in zasedel 22. mesto z 1:49,90. »S trenerjem Romenom Živkom sva načrtovala, da se takoj izborim tretje, četrto mesto, to držim in potem napadem v zadnjem krogu. A sme že po prvih 100 m lovil tekmece, ki so me izrinili na zadnje mesto, ki sem ga na koncu popravil. S pozitivnimi občutki grem v poletno sezono.«

Petek dan za Tino Šutej

Zadnji je slovenske nastope končal Jan Luxa (Mass) ter po treh serijah kvalifikacije troskoka in z izidom sezone, 15,70 m, končal EP na 16. mestu, za njim je bil tekmovalec brez doseženega izida. »Zadovoljen sem, saj sem se že na uvodu sezone poškodoval in sem imel le eno tekmo pred EP. Malo manj kot 40 cm mi je zmanjkalo za finale osmerice. Napravil sem nekaj tehničnih napak v pomanjkanju tekme in sem malce jezen, ker je bil drugi nastop dosegljiv.«

Tina Šutej bo v petek, drugi dan EP, začela kvalifikacijah skoka s palico, ki bodo ob 7.15 po slovenskem času. Ima najboljši izid sezone v Evropi in drugega na svetu. Ob 9.10 pa se bodo začele kvalifikacije troskoka z Nejo Filipič in Evo Pepelnak.