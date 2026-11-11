Eno leto po hudi poškodbi se je vrnil z zmago

Danski teniški igralec Holger Rune je na lanskem turnirju v Stockholmu utrpel hudo poškodbo, zaradi katere je izpustil konec lanske in večji del letošnje sezone. Konec septembra se je znova pridružil teniški karavani, sinoči pa je na tekmovanju v švedski prestolnici prišel do pomembne zmage.

V dveh nizih (6:3, 6:4) je v prvem kolu premagal osmega nosilca turnirja Zizouja Bergsa. »Povratek v Stockholm po lanskem letu je nekaj posebnega. Odločil sem se, da se bom osredotočil na lepe spomine,« je povedal 23-letni as, ki je na tem turnirju dvignil lovoriko leta 2022. »To je res lepo igrišče, res lep turnir.«

Rune si je na lanski izvedbi turnirja v polfinalu strgal ahilovo tetivo. Sledila je operacija ter dolga in naporna rehabilitacija, a pravi, da se počuti dobro. »Imel sem eno leto časa, da sem delal na tem. Počutim se dobro in naj tako tudi ostane. Počutim se dobro, gibljem se po igrišču in poskušam to izboljševati tekmo za tekmo,« je dejal.

Danec je trenutno 406. igralec sveta – avgusta 2023 je bil četrti – in na tekmovanju nastopa s posebnim povabilom organizatorjem. V naslednjem kolu ga čaka srbski teniški igralec Miomir Kecmanović. Glavni favoriti za končno zmago so prvi trije nosilci: Taylor Fritz, Casper Ruud in Lorenzo Musetti.