EP v Ljubljani ni ogroženo, vprašanje ostaja: na OI Savšek ali Božič?

Kdor je po lanskih katastrofalnih poplavah v Sloveniji videl opustošenje v kajakaškem centru v Tacnu, je verjetno pomislil, da tam še dolga leta ne bodo prirejali tekem. Pa vendar bodo med 15. in 19. majem gostili evropsko prvenstvo v slalomu na divjih vodah. Direktor Kajakaške zveze Slovenije Andrej Jelenc pravi, da so pač večni optimisti in mojstri improvizacije, zato je prepričan, da bodo gradbeni stroji pravočasno prepustili mesto tekmovalcem, ki se pospešeno pripravljajo tudi za nastop na olimpijskih igrah v Parizu.

Kakšno je stanje v Tacnu dober mesec pred začetkom EP?

Po deževnem obdobju je vodostaj Save začel padati, zato lahko nadaljujejo gradbena dela. Pričakujem, da bo večina končanih pred 20. aprilom za tekmo evropskega pokala. Verjetno pa ne vsa, saj moramo natančno videti, koliko proda, kamenja in drugega materiala iz lanskih poplav je sčasoma odnesla visoka voda in koliko nanosa je ostalo. Trenutno postavljajo stebre, nosilne žice so nared na prvih dveh tretjinah proge in ta teden bodo nanje namestili tekmovalna vratica. Prihodnji teden bo sledil spodnji del kanala, tako da bo proga končno omogočala normalno vadbo in izbirne tekme. Že prej smo imeli veliko montažnih objektov, v času EP jih bomo nadomestili z zabojniki in šotori. Do konca meseca bo moralo biti vse pripravljeno, kar načrtujemo za izvedbo evropskega prvenstva.

Po lanski ujmi je bilo težko oceniti škodo v kajakaškem centru. Ste prišli do končne številke?

Ko že mislimo, da smo pri koncu, narava povzroči dodatno škodo, zato so potrebna dodatna dela ali pa se vse skupaj upočasni. To pomeni dodatne stroške, še vedno pa smo v predvidenih finančnih okvirih za osnovno sanacijo med 250.000 in 300.000 evri. Nekaj bo financirala direkcija za vode, saj gre za brežino Save, ki je v lasti države, nekatera gradbena dela in materialni stroški, od semaforja do novega montažnega mostu, napeljave elektrike po podzemnih ceveh in novega sistema podatkovnih povezav, pa bodo večidel strošek naše zveze. Upamo, da bomo v okviru mesta Ljubljane pridobili nekaj sredstev iz sklada za popoplavno obnovo. Organizacija EP bo druga postavka in ima svoje vire za točno določen namen. Pokrovitelje, donatorje in tudi obiskovalce tekem pa bomo pozvali, naj nam s prispevki pomagajo pokriti stroške obnove.

Lanske poplave so povzročile veliko škodo v kajakaškem centru v Tacnu. FOTO: Kajakaška Zveza Slovenije

Celovita prenova dotrajanega centra v Tacnu je že dolga leta odkrita želja vseh, vpetih v slalom na divjih vodah. Bi lahko po začasni improvizaciji prešli k trajni rešitvi?

Lani septembra smo naročili idejni projekt, predstavili smo ga pristojnim na oddelku za šport Ljubljane, ki so se odločili, da bodo sami poiskali drugačne rešitve. Zato računamo, da bomo v bližnji prihodnosti dobili sodoben kajakaški center s stalnimi objekti. A tudi proga je stara dobra tri desetletja, zato načrtujemo prenovo kanala. Za zgornji del pod tacensko zapornico nam je projekt že pripravilo francosko podjetje Hydrostadium, za spodnji del se pogovarjamo s strokovnjaki z univerze v Pragi, ki so zasnovali proge za zadnje tri olimpijske igre. Tako bi v prihodnjih letih zaokrožili celovito prenovo, kar bi nam omogočilo kandidaturo za svetovno prvenstvo enkrat po OI 2028. Mogoče ob stoletnici organiziranega kajakaštva v Sloveniji leta 2031.

V kolikšni meri je dolgotrajna zapora tacenske proge vplivala na tekmovalce?

Bolj na mlade slalomiste, saj v glavnem vadijo doma, manj na najboljše reprezentante, ki se pripravljajo na OI. Ti so imeli nekaj težav jeseni, po novem letu pa so se vsi odpravili v toplejše kraje, Avstralijo, Združene arabske emirate, Reunion ... Januarja in februarja so opravili vadbeni paket kot vsako zimo, ko so se vrnili, pa so imeli pri vas osnovne razmere za trening. Vmes so bili v Bratislavi in Parizu – tudi ta teden so kandidati za OI tam –, tako da njihove priprave niso pretirano trpele, še največje preglavice smo imeli pri zagotavljanju vadbe kajakaškega krosa. Zaradi nadomestnih rešitev je bilo vse skupaj nekoliko dražje, a smo strošek načrtovali.

Luka Božič (levo) in Benjamin Savšek (desno) že dolgo sodita med najboljše kanuiste na svetu, na OI bo lahko tekmoval le eden. FOTO: Nina Jelenc/KZS

Ko sva že pri olimpijskih igrah: KZS združuje pod skupno streho tekmovalce, ki bodo imeli zelo različne poti do Pariza. Pri slalomu bo imela Slovenija po eno kvoto v vseh štirih kategorijah, a so si kajakaša Peter Kauzer in Eva Terčelj ter kanuistka Eva Alina Hočevar že zagotovili pot na OI, saj njihovi domači tekmeci niso dosegli ustreznih rezultatov. Odlična kanuista Benjamin Savšek in Luka Božič pa se bosta morala spopasti za eno vozovnico na izbirnih tekmah. Kako je v drugih disciplinah?

Letos bo na sporedu OI prvič kajakaški kros, seveda zgolj za kajakaše. Kdor si bo zagotovil nastop v slalomu, bo lahko štartal tudi v krosu, in pravico bosta izkoristila Terčeljeva, ki se že nekaj sezon ukvarja s to disciplino, kot kaže pa tudi Kauzer, čeprav dolgo ni bil navdušen nad zamislijo. Bodo pa 8. junija na voljo še po tri dodatne kvote za moške in ženske na tekmi svetovnega pokala v Pragi. Takrat bi lahko v krosu osvojili še po eno kvoto pri moških in ženskah. Šprinterje na mirnih vodah najprej čakajo interne izbirne tekme na Jarunu, na katerih bomo določili ekipo za olimpijske kvalifikacije v Szegedu 8. in 9. maja. Tam bomo lahko dobili največ dve mesti na OI. In če se bo uvrstil dvojec, ne bomo mogli računati še na enojec. Lahko pa zgolj na dva enojca.

Direktor KZS ne pričakuje sprememb v ustroju Mednarodnega olimpijskega komiteja. FOTO: Matej Družnik/Delo

Ostaja torej zadrega med kanuisti v slalomu. Savšek je osvojil zlato kolajno na zadnjih OI v Tokiu ter je dvakratni svetovni in trikratni evropski prvak, Božič je bil lani skupni zmagovalec svetovnega pokala, drugi v letih 2018, 2019 in 2022. Pariz bo videl zgolj eden, kdo je v prednosti?

Pri izbiri bomo upoštevali štiri preizkušnje: svetovno prvenstvo 2023 in lanski finale svetovnega pokala v Parizu ter letošnje evropsko prvenstvo in tekmo svetovnega pokala v Pragi. V nekoliko boljšem položaju je Savšek, saj je zmagal na svetovnem prvenstvu v Londonu, kolajne pa prinašajo bonus. Oba pa sta v zelo dobri formi, čeprav je moral Božič konec novembra na operacijo kolena.

Ste morda sprožili pobudo, da bi lahko prireditelji v takšnem primeru podelili nekakšen wild card?

Glede na to, da sem član izvršnega odbora Svetovne kajakaške zveze in da smo prečesali številne možnosti, ne vidim možnosti za pozitiven odgovor Mednarodnega olimpijskega komiteja. S podobno zamislijo so pred leti prišli na dan Slovaki zaradi legendarnega kanuista Michala Martikana, ki je osvojil kolajne na petih OI, dve zlati, in njegovih odličnih rojakov. Njihova pobuda je naletela na gluha ušesa.