EP v plavanju preložili na leto 2021

Budimpešta - Podobno kot pred dnevi glede evropskega prvenstva v atletiki so zdaj ravnali tudi pri krovni organizaciji stare celine v plavanju – evropskega prvenstva v Budimpešti letos ne bo! Sprva je bilo to na koledarju od 11. do 24. maja, nato so ga preložili na drugo polovico avgusta, ker pa še ni zanesljivih napovedi o izginotju koronavirusa, so pri Evropski plavalni zvezi (LEN) skupaj z madžarskimi prireditelji dogodek prestavili na leto 2021.



»Resda se je prvič po šestih tednih natanko 69 naših reprezentantov različnih starostnih razredov danes zbralo v Donavski areni, ter ob Blatnem jezeru, prizoriščih EP, toda s takšnim tekmovanjem še ne moremo tvegati. Borimo se proti virusu, obenem so tudi zahteve v skladu boja proti epidemiji zelo stroge," je na prvem programu madžarske javne TV (M1) poudaril Sandor Wladar, prvi mož Madžarske plavalne zveze. V Budimpešti tako načrtujejo osrednje tekmovanje plavalne sezone na stari celini pripraviti v naslednjem letu, kdaj pa to točno bo, bodo odločali na jesenskem kongresu LEN. Ta naj bi bil v novembru, ko bi moralo biti v Abu Dhabiju svetovno plavalno prvenstvo v 25-metrskih bazenih, zdaj seveda še ni jasno, če bo to res takrat, saj razmišljajo o tem, da bi ga premaknili v oktober, seveda le ob brezhibnih zdravstvenih razmerah, in tako plavalcem omogočili več časa za olimpijsko pripravo.